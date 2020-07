Op zoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het Lloydkwartier

Op het terrein voor de redactie van Rijnmond in Rotterdam liggen mogelijk nog niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze week laat de gemeente onderzoek doen naar de aanwezigheid van de bommen in het Lloydkwartier.

De eerste houten woontoren van Rotterdam, de Sawa, moet op het terrein komen te staan. Maar de heipalen kunnen pas de grond in als de bouwers zeker weten dat er geen bommen liggen.



"We weten uit historisch onderzoek dat op deze plek een bombardement is geweest in maart 1941. Eén vliegtuig heeft hier vier bommen laten vallen en op drie plekken hebben we ontploffingen herkend. Er mist één plaats en er is een politierapport dat aangeeft dat er mogelijk een blindganger in dit gebied ligt", vertelt Joost Martens, de bommenexpert van de gemeente Rotterdam.

Een blindganger is een explosief dat niet op het bedoelde moment is afgegaan. De blindganger die misschien in het Lloydkwartier ligt, is afkomstig van een Engels bombardement en weegt 250 of 500 Engelse pond, afhankelijk van welke bom mist. De bom is ongeveer een meter lang.

Geen gevaar

De gemeente heeft in een bewonersbrief laten weten dat er geen ontploffingsgevaar is tijdens het onderzoek. Op het gebied dat is afgezet met hekken wordt een oppervlaktedetectie uitgevoerd waarmee tot ongeveer vier meter onder het maaiveld wordt gezocht. Daarna vindt er nog een dieptedetectie plaats, hiermee wordt tot ongeveer 10 meter diep gezocht.

"Een wagen drukt een sonde de grond in die aardmagnetisme meet. Een afwijking in het aardmagnetisme kan duiden op metaal in de ondergrond, oftewel een bom", vertelt Marcel Blokland, ontwerpleider binnen het team Opsporing Conventionele Explosieven.

Twee weken

Tot nu toe is er geen bom gevonden maar volgens Joost Martens moet misschien wel de hele pier ontruimd worden als dat wel gebeurt. Dat is nodig voor de ontmanteling van de bom. Het onderzoek naar de blindganger zal nog ongeveer twee weken duren.

De Kratonkade en de Lloydstraat zijn niet afgesloten voor het verkeer. De parkeerplaatsen op de bouwlocatie aan de kant van de Kratonkade hoeft niet onderzocht te worden en blijven voorlopig bereikbaar. Wel worden enkele parkeerplaatsen tegenover de ingang van Kuehne+Nagel afgesloten.

In Sawa komen honderd woningen, waarvan vijftig appartementen in de middenhuur. Daarnaast komen er groene terrassen, een moestuin en een buurttuin voor bewoners en omwonenden.