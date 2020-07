Verdachte: 'Moord op Ambachtse Negar was zelfverdediging'

Een 28-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht die zijn vrouw heeft gedood, heeft tijdens zijn rechtszaak gezegd dat het uit zelfverdediging was. Volgens de verdachte was zij zeer agressief en vreesde hij voor zijn eigen leven.

Het drama gebeurde in november van het vorig jaar aan de Perengaarde in Hendrik-Ido-Ambacht. Het stel had vaak ruzie. Beiden kwamen uit Iran en het was een gearrangeerd huwelijk.

Seyedmatin H. omschreef de 23-jarige Negar als een zombie die hem had gebeten. Hij voelde zich een slaaf van haar. Op de fatale dag zou zij hem hem als een razende hebben aangevallen. Hij had gereageerd door haar bij de keel te grijpen. Ze overleed direct.

De man heeft haar lichaam een week in de woning gelaten. Hij koelde het met ijs. Tijdens de rechtszaak in Dordrecht vertelde hij dinsdag dat hij heeft overwogen het lichaam in stukken te zagen en naar Iran te brengen. Uiteindelijk besloot hij naar de politie te stappen en te vertellen dat er een lichaam lag in de woning aan de Perengaarde.

De familie van de vrouw is speciaal overgekomen uit Iran. Haar vader heeft eerder tegen Rijnmond gezegd dat zijn schoonzoon juist gewelddadig en bedreigend was. De verdachte werkte aan de TU Delft en was bezig met een promotie.

Justitie komt later vandaag met een strafeis tegen de man. Justitie gelooft niet dat de man langere tijd werd mishandeld door Negar, omdat getuigen dat anders gezien zouden hebben.

Rijnmond sprak eind vorig jaar met de vader van Negar: