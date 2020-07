Inspectie: 'Toezicht op grenzen Nederlandse zeehavens niet goed genoeg'

Het grenstoezicht in de Nederlandse zeehavens werkt niet zoals het had gemoeten. De Zeehavenpolitie Rotterdam heeft onvoldoende beeld van de grootste risico's in het grenstoezicht, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook de Koninklijke Marechaussee schiet tekort.

Door de huidige gang van zaken kan de effectieve aanpak van illegale migratie en mensensmokkel in de knel komen, schrijft de inspectie in een onderzoek.

Om mensensmokkel tegen te gaan moet de zeehavenpolitie mensen controleren die Nederland in- en uitreizen via zeehavens. Alle schepen fysiek checken is niet haalbaar. Daarom wordt gecontroleerd op de plekken waar de meeste kans is dat mensen illegaal het land binnenkomen.

In theorie hebben de Koninklijke Marechaussee en de Rotterdamse zeehavenpolitie volledig zicht op de havens, de personen die in- en uitreizen en de mogelijke bijbehorende risico's. In de praktijk is dat zicht er niet, concludeert de inspectie. De informatie ontbreekt, is kwalitatief onvoldoende of kan niet uit informatiesystemen worden gehaald. Daardoor is onbekend of de aanpak effectief is en ze ook inderdaad op de grootste risicoplekken staan.

Volgens de inspectie is dat deels te wijten aan de beperkte capaciteit. van beide organisaties. Ook moeten medewerkers enkele verplichte controles uitvoeren en zijn ze veel tijd kwijt aan zogenoemde inklimmers.

Volgens de inspectie moeten de organisaties stappen zetten om het grenstoezicht te laten functioneren zoals bedoeld.