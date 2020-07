Alaa vlucht uit Syrië en begint snoepwinkel in Dordrecht

Wat maakt Syrisch snoep zo bijzonder? "Het is echt lekker, want het meeste heeft pistache erin", zegt Alaa. "En er zit niet veel suiker in." Dat geldt ook voor de baklava. "Daardoor is -ie wat anders dan de Turkse baklava. Maar ze zijn allebei lekker hoor!", lacht ze.

Alaa prijst ook haar marsepein aan. "Ik geloof dat Nederlanders daar wel van houden, want jullie hebben dat ook veel in snoep zitten", legt ze uit. De Syrische marsepein wordt wel op een andere manier bereid dan de variant die in Nederland veel wordt gegeten: "het wordt in de oven gebakken, heerlijk!"

Vluchten met een bootje

Alaa vluchtte drie jaar geleden vanuit Syrië vanwege de oorlog. "Mijn man ging eerst, daarna kwam ik. Hij ging met een bootje, van Turkije naar Griekenland en dan naar Nederland. Een moeilijke tijd. Ik kwam later met het vliegtuig, dus ik deed het beter dan hij."

De situatie in Syrië is nog altijd verschrikkelijk. Een terugkeer ziet ze dan voorlopig ook nog niet voor zich. "Ik heb een dochtertje en zij is veilig hier. Ik kan haar hier een veilige toekomst bieden. Maar niemand weet hoe het in de toekomst gaat en of de situatie in Syrië beter wordt. Ik denk dat iedereen ooit weer terug wil naar zijn eigen stad."

Dordrecht bevalt haar in ieder geval goed. "Hier zijn aardige mensen en het is een leuke stad. Een mooi thuis."

'Wat is dat?'

Haar winkeltje aan de Spuiweg is sinds een half jaar open. De Syrische en Turkse klanten kennen haar producten grotendeels, maar de Nederlanders minder. "Zij vragen dan: 'wat is dat?', 'is dat nieuw?' Ze vinden het snoep heerlijk."

De zaken lopen goed. "Het was een moeilijke tijd met corona, maar het wordt nu beter en beter. En eind deze maand is het offerfeest, dus krijg ik steeds meer bestellingen."