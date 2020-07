Fotograferende vrouw 'wijkt geen meter' voor landende traumahelikopter

Een traumahelikopter onderweg naar een medisch noodgeval aan de Meerpaal in Vlaardingen, werd dinsdag bij het landen verhinderd door een oudere vrouw. Ze ging zo op in haar camerawerk dat ze niet aan de kant ging. De helikopter wilde landen op een grasveld aan de Vlaardingse Vaart, maar de piloot ervoer de situatie door de vrouw als gevaarlijk.

De dame wilde geen meter wijken, laat Markus van Tol van de ANWB weten. "Zodra een piloot de landing inzet, kan hij geen kant meer op. Zo'n helikopter heeft een behoorlijke luchtverplaatsing, kinderen en fietsen die te dichtbij staan gaan dan alle kanten op."

Een traumahelikopter heeft overdag ongeveer 20 bij 20 meter vrij van obstakels nodig, 's nachts 25 bij 25.

'Houd afstand!'

Als een piloot een landingslocatie nadert, vliegt de piloot altijd een verkenningsrondje om de landing in te schatten, vertelt van Tol. "Dan gaan we er ook vanuit dat omstanders een veilige afstand houden. We zien de laatste tijd meer dat mensen zo opgaan in het camerawerk, of met kinderen op de schouders bij de landingsplek staan, dat het gevaarlijk wordt."

De actie heeft voor de vrouw nu geen consequenties, omdat hulpverleners geen handhavingsbevoegdheid hebben. Van Tol roept op om echt afstand te houden. "Laat ons ons werk doen. Als de helikopter op de grond is, de arts en de verpleegkundige onderweg naar de noodsituatie zijn en alles is in rust, dan is er best gelegenheid voor foto's en een praatje met de piloot. Maar geef ons alsjeblieft de gelegenheid ons werk te doen."