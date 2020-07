Onbegrip over doodschieten damherten: 'Ze kiezen weer de makkelijkste oplossing'

"Ongelooflijk", noemt fractieleider Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren de opdracht van de Provincie Zuid-Holland om alle damherten in de Hoeksche Waard af te schieten. "Ze kiezen weer voor de makkelijkste oplossing."

Van Viegen is al druk bezig om de gedeputeerde om tekst en uitleg te vragen. "Als de herten voor gevaarlijke situaties zorgen op de weg, dan zijn er tal van andere methoden om daar iets aan te doen."

De fractieleider vindt dat de dieren eerder gevangen zouden moeten worden en elders uitgezet. "Dat is in andere delen van het land ook al gebeurd. Daarnaast kun je ook bijvoorbeeld de berm overzichtelijker maken of waarschuwingsborden neerzetten."



"Ik sta er nogal dubbel in", zegt Merijn van den Hoogenhoff van het Hoeksche Waards Landschap, een vereniging voor landschapsbeheer. "Het is overduidelijk dat deze dieren hier eigenlijk niet horen. Ze stammen af van tamme herten en het zijn dus 'exoten'. Dat is ook niet altijd goed voor het landschap waarin ze rondlopen."

"Maar", gaat Van den Hoogenhoff verder, "als de provincie als belangrijkste reden naar voren schuift dat de dieren voor gevaarlijke situaties zorgen in het verkeer, dan vind ik dat - zacht gezegd - een beetje vreemd."

Van den Hoogenhoff wijst erop dat de damherten rondlopen in een poldergebied bij Numansdorp en Strijen. "Daar loopt één weg. En de herten komen daar echt niet in de buurt."