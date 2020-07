Helpt de ervaren trainer Rini Coolen Feyenoord onder 21 de voetbalpiramide in?

Rini Coolen is een nieuw gezicht bij Feyenoord. De 53-jarige trainer leidt het nieuwe Onder 21 elftal, dat dit seizoen van start gaat. Een klus in de luwte zou je zeggen, maar schijn bedriegt. Het team moet komend seizoen kampioen worden in die nieuwe competitie om alsnog in de voetbalpiramide terecht te kunnen komen.

"Het is algemeen bekend dat Feyenoord kampioen moet worden," zegt Coolen na afloop van een trainingssessie. "Wat dat betreft is het gewoon echt een prestatieteam. Aan de andere kant is er ook de koppeling op individueel niveau. We blijven een opleidingselftal, waarin spelers toegroeien naar het eerste elftal. De combinatie van presteren en opleiden, dat is waar we voor gaan."

Nadat duidelijk was dat Dirk Kuijt een (tijdelijke) break nam bij de Feyenoord Academy, moest er een nieuwe trainer gevonden worden. Omdat het een belangrijk jaar is voor het beloftenteam van Feyenoord, is de club uitgekomen bij de ervaren Coolen. Hij was trainer van FC Twente, AGOVV, RBC, Adelaide United, Aruba en Rosenborg. Bij die laatste club in Noorwegen was hij aanvankelijk hoofd opleidingen, maar later werd hij ook hoofdtrainer en pakte hij de landstitel en de beker.

Ervaren spelers moeten teleurstelling parkeren

Een kleine week is Coolen inmiddels aan de slag op Nieuw Varkenoord. Ondanks het gestamp en gebonk van de heipalen werkt hij op maandagochtend met zijn diverse spelersgroep. Want naast enkele jonge talenten die dromen van spelen in de Kuip, zitten er in zijn team ook al spelers die aan het echte werk hebben mogen proeven. Spelers zoals Dylan Vente en Naoufal Bannis. De ervaren Coolen weet dat zij eigenlijk hadden gehoopt bij het eerste elftal aan te haken. En dat ze even tijd nodig hebben om zo'n teleurstelling te parkeren.

"Ik heb er begrip voor dat zij het zien als een stapje terug. Of dat ook werkelijk zo is, dat moet nog blijken. Maar ze moeten wel schakelen, de knop omzetten. Daar geven we ze de tijd voor, maar daarna moeten ze wel in de richting dat ze trots moeten zijn om in dit team te spelen. Je zit zo dicht bij het eerste. Presteren dus en aan de deur kloppen van het eerste elftal."

Het hoogste opleidingsteam van de Feyenoord Academy komt komend seizoen op zaterdagmiddag in actie en speelt een najaars- en voorjaarscompetitie.

Bekijk hierboven het volledige interview met Rini Coolen, de nieuwe trainer van Feyenoord onder 21.