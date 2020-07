Jeugdspeelpark Hendrik-Ido-Ambacht na maanden weer open: 'Een grote glimlach bij iedereen'

Na maanden dicht te zijn geweest vanwege het coronavirus, is het eindelijk zo ver: de poorten van Jeugdspeelpark Hendrik-Ido-Ambacht zijn dinsdag voor het eerst weer open. Kinderen kunnen hun ei dus weer kwijt bij de dieren en op de speeltoestellen, in het zand of in het water.

De opluchting is groot bij parkbeheerder Trees Dammer, als de eerste kinderen en hun ouders dinsdag rond 11:00 uur het gratis park betreden. Het was namelijk nogal een puzzel om het terrein, waar ook een kinderboerderij op zit, open te stellen voor publiek met inachtneming van de coronamaatregelen.

"Bij een kinderboerderij alleen is het makkelijk om eenrichtingsverkeer in te voeren en zo anderhalve meter afstand te houden. Maar bij een speeltuin valt dat niet mee. Kinderen zijn enthousiast en rennen overal naartoe, ouders gaan daar achteraan en zo houd je je al niet aan die verplichte looprichting", legt ze uit.

Tekst gaat verder onder de foto



Poetsen, poetsen, poetsen

Na twee weken proefdraaien is de uitkomst dat twee keer per dag een beperkte groep van maximaal honderd mensen wordt toegelaten op het terrein. Bezoekers hebben vooraf moeten reserveren en moeten bij binnenkomst eerst hun handen desinfecteren.

De speeltoestellen worden regelmatig schoongemaakt en een deel van de dierenverblijven is dicht, zoals de plek waar de papegaaien en vogelspin zitten. "Daar kan je geen eenrichtingsverkeer hebben, want we hebben maar één deur. Anderhalve meter afstand is niet mogelijk", legt Trees uit. Ook de stal, waar de alpaca's, geiten, schapen en mini-varkens zitten, is gesloten. "Maar die dieren zijn wel van buitenaf te zien."

Twee bekende inwoners van het Jeugdspeelpark zijn alpaca's Ohio en Kwint. Volgens Trees zijn dat de populairste dieren op het park. "Ze hebben zelfs hun eigen Facebook-pagina. Vrijwilliger Bas Kooij verkent regelmatig het hele dorp met hen."

Je kan het zo gek niet verzinnen, of ze zijn er geweest. Zo kwamen ze al in het theater in Ambacht, gingen ze mee stemmen en moet je niet gek opkijken als je ziet rondlopen in het dorp. "Er is nu ook een boekje uitgekomen met hun avonturen", vertelt Trees.



Op het terrein zijn ook pony's te bewonderen. Daarmee worden dagelijks paardrijlesjes georganiseerd. "En ze worden ingezet voor de coaching van kinderen met een zorgvraag; van kinderen met autisme tot kinderen met bepaalde angsten. Pony's spiegelen het gedrag en de gemoedstoestand van mensen, dus zo kan je bepaalde vaardigheden leren."

Tekst gaat verder onder de foto



Dagbesteding

Naast een enorme speeltuin en kinderboerderij is Jeugdspeelpark Hendrik-Ido-Ambacht ook een plek voor dagbesteding. Zorgorganisatie Syndion heeft een eigen gebouw op het terrein.

Mensen met een beperking helpen bij het onderhouden van het terrein, voeren de dieren en zijn actief in de moestuin. "Daar kweken we groente en fruit, wat deels wordt gebruikt voor onze kookgroep", vertelt werkbegeleider Jolanda van Syndion. Ook wordt er jam van gemaakt, dat wordt verkocht op het park of wordt gebruikt in de lunchroom op het terrein.

"Het is een park met veel mogelijkheden. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden en er is veel diversiteit voor de cliënten: de dieren, de tuin of in de keuken."

Tekst gaat verder onder de foto



Gratis

Het Jeugdspeelpark is voor iedereen gratis toegankelijk, "maar dat gaat niet vanzelf", zegt bestuurslid Marc Rotmans. "We hebben veel handjes nodig. Als er mensen in de regio zijn die ons willen helpen met bijvoorbeeld het groenwerk, nodigen we hen van harte uit." Het park krijgt geld van de gemeente, maar is ook afhankelijk van sponsors en donateurs. "Elk tientje kan weer bijdragen aan bepaald onderhoud; alles is welkom", zegt hij.

Rond het middaguur is het voor de eerste groep bezoekers tijd om het park te verlaten. Rotmans kijkt met een tevreden gevoel terug. "Het was mooi om te zien wat voor energie de kinderen weer krijgen als ze hier zijn. Ik zag een grote glimlach bij iedereen en dat is wat we graag willen bereiken."

Trees sluit zich daar bij aan. "Het was gezellig druk, ik denk dat die honderd bezoekers een goed aantal is. Misschien zou er nog iets bij kunnen, maar we moeten oppassen dat we niet te veel mensen toelaten. Hoe meer mensen, des te moeilijker het wordt om de regels na te leven."