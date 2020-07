Succesvol directrice Stedelijk Museum Schiedam gaat naar Bibliotheek Utrecht

Deirdre Carasso vertrekt als directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. Ze gaat aan de slag bij de bibliotheek Utrecht.

Voor de komst van Carasso verkeerde het Stedelijk Museum in Schiedam in de financiële problemen. In nog geen vijf jaar tijd maakte ze de hele organisatie weer gezond en verdubbelde het aantal bezoekers van het museum.

Vorig jaar won het Stedelijk Museum de BankGiro Loterij Museumprijs voor het publieksvriendelijkste museum van Nederland. Ook is de rijkssubsidie tot 2025 gegarandeerd.

Bij de bibliotheek gaat Carasso, net als in Schiedam, aan de slag om nieuwe mensen te bereiken. "Ik houd van kunst en boeken en van musea en bibliotheken. Nu mag ik in de stad waar ik woon gaan helpen met de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke rol van de bibliotheek."