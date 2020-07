Justitie eist tien jaar cel tegen man die Negar (23) doodde

Justitie eist tien jaar cel tegen een man uit Hendrik-Ido-Ambacht die zijn eigen vrouw heeft gedood. In november vorig jaar wurgde Seyedmatin H. zijn echtgenote, de 23-jarige Negar, in hun woning aan de Perengaarde. Het stel kwam uit Iran. Het was een gearrangeerd huwelijk en er was veel ruzie geweest.

De verdachte zegt dat hij door zijn vrouw werd aangevallen en zich moest verdedigen. Advocaat Gerard Spong, die de man bijstaat, omschreef de vrouw als ‘een bijtende furie.’

Hij las een chatgesprek voor, waarin zij hem uitscheldt voor ‘hoerenzoon, bastaard en psychopaat’ en hem toewenst ‘val dood’. Volgens Spong illustreren de woorden dat Negar een zeer agressieve vrouw was. “Er was sprake van een woest, animaal repertoire, waarbij cliënt voor zijn leven vreesde.” Justitie is het daar niet mee eens, al staat wel vast dat de man is geslagen.

De familie van Negar is speciaal uit Iran overgekomen om de zitting in de rechtbank in Dordrecht bij te wonen. De rechter doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.