Rotterdam wil meer studentenkamers in nieuwbouw

De gemeente Rotterdam gaat meer studenten opvangen in nieuwbouw. In grote nieuwbouwprojecten, zoals bij Woudestein, het Brainpark en in Rotterdam-Alexander komen meer studentenwoningen. Ook wordt gekeken of aan de Rijnhaven en bij het Schiekadeblok plek is voor studentenwoningen.

De gemeente is in gesprek met ontwikkelaars over het realiseren van betaalbare studentenkamers in nieuwbouwprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld rondom De Startmotor in Rotterdam-Zuid en Our Domain in het Maritiem District.

In gesprek

De gemeente gaat de komende maanden in gesprek met de betrokken partijen. Daarbij moet onder meer de vraag beantwoord worden, hoeveel woningen er op korte en lange termijn nodig zijn.

Rotterdam telt 100 duizend studenten. Een op de drie zit op kamers in Rotterdam. Volgens de gemeente neemt de druk op de woningmarkt steeds verder toe.

Op sommige plekken in de stad is zelfs protest geweest over de 'verkamering', waarbij complete huizen worden opgedeeld in meerdere studentenkamers. Daarom heeft de gemeente een stop ingevoerd op het uitdelen van vergunning voor kamerverhuur in wijken als Kralingen, Middelland en het Nieuwe Westen.