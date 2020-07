In het pand aan de Bleiswijkstraat werden ook nog twee vuurwapens gevonden. Ook was er een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aanwezig in het pand. Hij is opgepakt.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 'langer lopend onderzoek'. Waar dat onderzoek over gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.