Watersporten in Dordrecht? Ga windsurfen!

Windsurfen neemt steeds meer in populariteit toe. Binnen een dag kan je het leren, je hebt er minder kracht voor nodig dan bij kitesurfen en je hoeft er niet per se voor naar de kust. De Dordtse windsurfvereniging Windkracht zit al veertig jaar aan de Baanhoekweg, maar menig Dordtenaar weet niet van het bestaan af.

"Windsurfen was in de jaren zeventig een enorme hype", zegt voorzitter Esther van Koten. "De windsurfers zaten toen op de rivier, maar dat werd verboden. Ze gingen op zoek naar een plek waar het wél zou kunnen. Ze hebben dat een aantal weekenden hier illegaal gedaan, net zo lang tot het hier legaal mocht." Sindsdien is de Spaarbekken in Dordrecht het domein van de watersporters van Windkracht.

Surfparadijs

Geen scheepvaartverkeer, geen zwemmers en geen voorbijrazende waterscooters in dat gebied. "Dat is het fijne: hier zijn alleen jeugdzeilers en windsurfers. Met Evides is ook afgesproken dat dit water verder niet recreatief gebruikt wordt. Een windsurfparadijs dus, zelfs met palmbomen", zegt Esther.

Ook op de Spaarbekken kan het hard waaien, zegt bestuurslid Jaap Nispeling. "Iets minder dan aan de kust, maar hier kunnen ook golven staan van een meter. En als er geen wind is kun je suppen (stand-up paddling, op een plank met een peddel, red.), zodat je toch je spieren kan trainen."

Tekst gaat verder onder de foto



Evenwichtsgevoel

Verslaggever Jacco van Giessen neemt dinsdag de proef op de som. Met enige ervaring uit het verleden stapt hij op de wiebelige plank. En met slechts drie keer in het water gevallen te zijn, ging het niet geheel zonder succes.

"Het ging fantastisch bij jou, complimenten!", zegt Jaap. "Het is fijn dat je al wat voorkennis had. Net als met fietsen en schaatsen moet het even terugkomen, maar dan gaat het wel weer. Je komt vanzelf weer op het punt dat je goed op de plank kan blijven staan."

Maar ook mensen zonder enige ervaring zijn welkom bij de windsurfvereniging. "Als je hier voor het eerst komt met een lesdag, is het eerste wat je leert om evenwicht te houden", zegt Esther. "Met een goede instructeur erbij is het windsurfen zeker in één dag te leren", voegt Jaap daaraan toe.

"Wat je veel ziet op dit moment, is dat mensen het kitesurfen er te wild uit vinden zien. Via dat komen ze met hun gezin dan bij het windsurfen uit. We hebben veel herintreders."

Verborgen parel

Hoewel de vereniging al veertig jaar op dezelfde plek zit, is het voor veel mensen een verborgen parel. "In de zomer zien we hier regelmatig mensen voorbij fietsen, die niet weten wat ze zien. Ook sommige Dordtenaren die hier al dertig jaar wonen, komen er nu pas achter dat hier een plas ligt waarop je kan windsurfen."

De vereniging telt momenteel zo'n tweehonderd leden. Daar kunnen er volgens Esther best nog wat bij, want die leden zijn nooit allemaal tegelijk op het water te vinden. "Al kom je maar voor een lesdag, je wordt meteen enthousiast om te gaan surfen." Dat ervaart Jacco ook. Hij wil zeker nog eens komen aanwaaien in Dordrecht.

Esther: "Je bent direct bezig op het water, met de wind. Je kan niet anders dan alleen maar bezig zijn met de natuur en met de elementen. Alle andere spanning die je zou hebben, valt daardoor van je af. Dat kan iedereen wel eens gebruiken."