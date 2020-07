Burgemeester Aboutaleb geschrokken van stijgend aantal coronabesmettingen: 'Het is zorgelijk'

Burgemeester Aboutaleb is geschrokken van het toenemend aantal coronabesmettingen in Rotterdam. Dat zei hij dinsdag op Radio Rijnmond. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er in twee weken tijd 237 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld in Rotterdam. In de weken daarvoor waren dat er nog 96.

"Ik heb er maar één woord voor: zorgelijk", zegt Aboutaleb. Een duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal coronagevallen heeft hij niet. Maar volgens hem zijn de meeste besmettingen van de afgelopen tijd terug te linken aan familiebijeenkomsten. "De GGD meldde mij dat de besmettingen voornamelijk in familiekring hebben plaatsgevonden."

Niet opvolgen advies GGD

Aboutaleb maakt zich zorgen over het feit dat een deel van de mensen die de afgelopen tijd in contact zijn geweest met besmette mensen zich blijkbaar niet aan de maatregelen houdt. "Het is zorgelijk als iemand van de GGD het advies krijgt om in quarantaine of isolatie te gaan, maar dit vervolgens niet doet." De burgemeester vindt dat inwoners van Rotterdam niet 'lichtzinnig' met het virus moeten omgaan.

Aboutaleb waarschuwt daarom alle mensen die de komende tijd van plan zijn om in groepen bij elkaar te komen. "Op 31 juli is bijvoorbeeld de viering van het offerfeest. Dit is bij uitstek een gelegenheid waar veel mensen bijeenkomen. Mijn advies zou zijn; doe dat alleen met één huishouden. Nodig daarbij dus geen andere gasten uit. Het risico is gewoon te groot."

Nog geen strengere maatregelen

Het terugdraaien van bepaalde versoepelingen is volgens de burgemeester nu nog niet nodig, maar wellicht moet dit straks wel weer gebeuren. "Dit bepalen we in overleg met de landelijke overheid, maar zover is het nu nog niet." Volgens Aboutaleb kan de situatie nu het beste in de hand worden gehouden als iedereen zich aan de anderhalve meter maatregel houdt. "Houd afstand en ga niet hutje mutje in een café zitten", zo luidt daarom de oproep van de Aboutaleb.

Op de vraag of de politie in Rotterdam strenger gaat optreden wanneer coronamaatregelen worden overtreden, heeft Aboutaleb geen eenduidig antwoord. "Waar we kunnen, doen we er wat aan. We zijn als Rotterdam niet mals en hebben de afgelopen tijd al veel boetes uitgedeeld. Maar we kunnen geen politie laten controleren op familiebijeenkomsten, waar nu de meeste besmettingen zijn. Mensen moeten in dat geval echt zelf de verantwoordelijkheid nemen."