Uitslag poll: ruim 60 procent vindt dat de coronamaatregelen weer aangescherpt moeten worden

In Rotterdam is een stijging te zien in het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. In twee weken zijn er 237 nieuwe besmettingen bijgekomen. Deze toename is ook te zien in de rest van het land.



Ook op onze Facebookpagina wordt flink gediscussieerd. Zo zegt Mar Slater: "Nee! Zeker niet aanscherpen! Er wordt momenteel veel meer getest dus logisch dat er dan meer gevallen zijn!" Veel van de mensen die reageren wijzen erop dat het aanscherpen van de coronamaatregelen geen nut heeft als mensen de regels niet naleven.

Uitslag

In onze poll vroegen wij regiogenoten hun mening over de volgende stelling:de stijging van aantal besmettingen laat zien dat de maatregelen weer aangescherpt moeten worden. Bekijk hieronder de precieze uitslag.