Auto klem tussen vrachtwagen en vangrail | Foto: AS Media

Bij een ongeluk voor de Beneluxtunnel richting Rotterdam Hoogvliet is vanavond een 29-jarige man zwaargewond geraakt.

Zijn auto kwam aan het begin van de tunnel klem te zitten tussen de vangrail en een vrachtwagen.

De man zat bekneld, is door de brandweer bevrijd en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De arts uit de traumahelikopter is meegereden.

De linker tunnelbuis is vanwege het ongeluk dicht.