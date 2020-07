Crisisexpert denkt dat we klaar zijn voor tweede coronagolf: “We zullen het nu niet meer onderschatten”

De anderhalvemetermaatregel is nog altijd van kracht, maar op steeds meer plekken is daar steeds minder van te merken. In winkels, op straat, op terrassen en binnenshuis bewegen mensen dichter op elkaar. Een dilemma: we worden nonchalanter in het afstand houden, maar in de cijfers is een toename van het aantal besmettingen te zien.

Van echte nieuwe pieken is nog geen sprake, maar de oplopende coronabesmettingen in de regio Rotterdam - en ook in andere landen - vallen wel op en kunnen wijzen op het begin van een tweede golf. Dat betekent dat er, omdat er nog geen vaccin is, een tweede moment in het jaar komt waarop veel mensen ziek worden door het coronavirus.

Vooralsnog lijken de nieuwe 'haarden' volgens de GGD vooral in de huiselijke kring te ontstaan, omdat mensen weer meer bij elkaar op familiebezoek gaan. Ook op werk waar het afstand houden erg lastig is, zoals in de haven of in de zorg, raken mensen besmet.

Maatregelen slikken

Volgens expert crisisbeheersing Menno van Duin van het Instituut Fysieke Veiligheid kunnen de maatregelen in dat geval gewoon weer aangescherpt worden, ondanks dat daar weinig draagvlak voor lijkt in de samenleving. "Als het moet, gebeurt het ook. En dan slikken we het ook."

Volgens hem kan dat wanneer mensen weer horen dat anderen in hun omgeving ziek worden, ic-bedden voller raken en de media weer meer berichten over de gevolgen van het virus.

Premier Mark Rutte heeft in persconferenties over het virus altijd gezegd dat mocht het nodig zijn voor de volksgezondheid, de regels weer aangescherpt kunnen worden.

De kans op een volledige lockdown zoals in maart dit jaar, is wat kleiner. Er wordt nu veel meer getest en de ziekenhuizen zijn beter voorbereid. Verrast worden door het virus is nu niet meer aan de orde. Daarnaast is Nederland niet het enige land dat in geval van een tweede golf de maatregelen zal aanscherpen.

Veel geleerd

Volgens crisisexpert Van Duin is er collectief ook veel geleerd van de eerste golf. Niet alleen door te evalueren, maar ook door wat we hebben meegemaakt.

"De nonchalance en zekere naïviteit, ook bij het RIVM, in het begin heeft eraan bijgedragen dat het groter is geworden dan gedacht. In Groningen is als een gek getest, mede daarom is in het noorden het aantal besmettingen lager gebleven."

De regering heeft zich in de crisis niet alleen laten informeren door virologen en andere medische deskundigen, maar heeft ook geluisterd naar de samenleving. Zo werden basisscholen toch een tijdje gesloten, blijkt dat veel testen toch zin heeft en hetzelfde geldt voor het gebruik van mondkapjes. Dat laatste werd eerder afgedaan als schijnveiligheid. "Rutte zei steeds al dat hij 100 procent van de beslissingen met 50 procent kennis moest nemen, dat is ook echt zo."

Breder advies

Wat de crisisexpert betreft, moet de regering zich niet alleen laten adviseren door medische deskundigen, maar ook bijvoorbeeld sociale wetenschappers en economen. "Het gaat niet over gezondheid alleen. Het OMT moet breder worden samengesteld, dat gebeurt nu iets meer."

De anderhalvemetersamenleving kreeg na de hoge pieken eind april kritiek onder groepen mensen, Zo was er de actiegroep Virus Waanzin, die op verschillende plekken in het land demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Van Duin is niet bang dat er bij een tweede golf geen draagvlak meer is voor strengere maatregelen. "Zodra duidelijk wordt dat het aantal besmettingen hoger worden, wordt het sentiment weer anders. Mensen doen iets omdat ze denken dat het zelf goed voor ze is. Dat geldt ook hier."

"We zullen dit niet meer zo onderschatten", besluit Van Duin. "We weten nu meer dan vier maanden geleden. De belangrijkste les is dat we het serieus moeten nemen."