Wielewaal protesteert tegen bomenkap

Het gaat om de kap van tientallen bomen in de na-oorloogse wijk in Rotterdam-Zuid. Volgens de bewoners zou het gepast zijn als ontwikkelaar BPD en de gemeente Rotterdam wachten tot het lopende hoger beroep is afgehandeld en de beroepstermijn tegen het bestemmingsplan voor de nieuwbouw is verlopen. De rechter oordeelde eerder al dat de kap nu al mag beginnen.

De protestactie duurde ongeveer een kwartier. Bewoners, gesteund door de Bomenridders en de Klantenraad van woningcorporatie Woonstad hingen een groot spandoek op bij enkele gekapte bomen. Daarna ging het werk weer door.

BPD liet weten in een reactie dat het kappen rechtmatig is, dat er meer groen terugkomt dan er verdwijnt en dat voor de wijk karakterbepalende bomen worden ontzien. Het kappen is nodig om nieuwe riolering, kabels en leiding te kunnen aanleggen. Vooralsnog verwacht BPD medio 2021 te kunnen starten met de bouw van de nieuwe wijk.