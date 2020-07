Noodkreet: 'Meer leraren voor Rotterdam-Zuid'

De Citoscores zijn gedaald en minder leerlingen dan voorheen stromen van de basisschool door naar havo of vwo. Dat blijkt uit jaarcijfers over 2019 van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Er moeten meer leraren bij, stelt directeur Marco Pastors.

Goed nieuws is er ook te lezen in de cijfers. Het vlot met de nieuwbouw en tot de coronacrisis werkten relatief veel mensen zich op van een uitkering naar een baan.

Werkloosheid daalt, maar coronacrisis geeft zorgen

Wethouder Richard Moti (werk en inkomen) is blij met dat er weer meer mensen aan de slag gingen. "De werkloosheid daalt in Rotterdam-Zuid harder dan in de andere grote steden in Nederland. Hij is nog hoog, maar gaat de goede kant op. Tegelijkertijd zien we ook dat de coronacrisis er hard in hakt. Dat geeft zorgen voor de komende maanden."

​​​​​​Directeur Marco Pastors zegt dat het honderden miljoenen kostende programma er goed voor staat. "Je ziet op het gebied van werk, onderwijs en wonen echt objectieve verbeteringen."

Toch zijn er ook zorgen voor Pastors. De schoolresultaten vertonen niet de gehoopte groei. "Ik zie dat als gevolg van het grote lerarentekort op Zuid." Het tekort in Rotterdam-Zuid is twee keer zo groot als in de rest van Rotterdam, bleek eerder dit jaar.

'Beloon leraren die werken op Zuid beter dan collega's elders'

De NPRZ-directeur wil daarom hameren op zijn eerdere voorstel: beloon leraren die kiezen voor werken op Zuid beter dan hun collega's elders. "Dat zou enorm helpen en is te doen. Amsterdam gaat ons al voor. Die gesprekken lopen nu. Verder willen we de huidige onderwijzers die er zijn beter en eerlijker verdelen. Het is onverantwoord dat hier het tekort zo groot is."

De coronacrisis is een probleem en gaat heel wat van de behaalde winsten op bijvoorbeeld werkgebied wegvagen, erkent Moti. Toch ziet hij de toekomst niet somber in. "Het is een programma voor twintig jaar en we zijn nu bijna halverwege. Het einddoel blijft ongewijzigd."

Daarmee doelt hij op de statistieken die Rotterdam-Zuid in 2032 moet presenteren op gebieden als werkloosheid, opleidingsniveau, schooluitval en huisvesting: net zo gemiddeld als de grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de rest van Rotterdam.