Minder babysterfte in Rotterdam door intensieve begeleiding zwangere vrouwen met problemen

Intensieve begeleiding van zwangere vrouwen die tot over hun oren in de problemen zitten, lijkt te werken. Dat zegt Eric Steegers van het Erasmus MC. Vijf jaar geleden begon het project 'Moeders van Rotterdam', waaraan inmiddels al twaalfhonderd vrouwen hebben meegedaan. Zij werden bijvoorbeeld geholpen bij schuldsanering, afspraken nakomen, voorbereiding op de bevalling en ga zo maar door. Allemaal gericht op het verlagen van de stress, want die is erg schadelijk voor moeder en kind.

Stress bij een aanstaande moeder is gevaarlijk voor de zwangerschap. "Vrouwen die veel meer stress hebben, hebben meer kans op ziekte van pasgeboren kinderen, dan heb je het over vroeggeboorte en ook kinderen met een laag geboortegewicht en zelfs ook wat meer kans op babysterfte," zegt Eric Steegers, afdelingshoofd verloskunde en gynaecologie van het Erasmus MC.

Moeders van Rotterdam

Daarom begonnen de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC, met steun van de stichting De Verre Bergen, het project 'Moeders van Rotterdam', waarbij zwangere vrouwen met problemen intensief begeleid worden door een coach. "Wat de vrouwen kenmerkt is dat ze vaak niet één probleem hebben, maar een hele berg," zegt Eric Steegers, "bijvoorbeeld huiselijk geweld, slechte huisvesting, drugsgebruik, slechte leefstijl."

Die intensieve begeleiding lijkt nu aan te slaan. Eric Steegers: "Op individuele basis kun je dat zeggen. Er zijn zeker gevallen geweest waarvan je zegt: als er nu niet was ingegrepen was dat misschien niet goed gegaan."

"En kijkend naar de hele stad: we doen meer dan alleen 'Moeders van Rotterdam', we doen allerlei projecten waarbij dat medische en dat sociale wordt verbonden. En we hebben wel de indruk dat de extra babysterfte, die er in Rotterdam was door achterstanden en armoede, voor een heel belangrijk deel weer is teruggebracht tot het Nederlands gemiddelde."

Onverwacht zwanger

Kyra Vanca uit Rotterdam-West is één van de vrouwen die door middel van het project intensieve begeleiding kreeg bij haar zwangerschap. "Ik was zestien en zat in mijn examenjaar toen ik erachter kwam dat ik zwanger was," vertelt de nu 19-jarige Kyra Vanca uit Rotterdam-West, met naast zich haar vrolijke peuter Jaybes in de buggy. "Eigenlijk had ik er heel veel stress van en ik wist niet wat ik ermee aanmoest om zwanger te zijn."

Bij Kyra kwam de stress vooral door de schok over het zó jong zwanger zijn terwijl ze nog op school zat. Haar coach Hripsime Grigorian vertelt: "We hebben van alles met Kyra opgepakt, van naar afspraken gaan tot belletjes plegen naar instanties. Maar ook spelletjes spelen en voor de babyuitzet zorgen."

Hripsime Grigorian ziet niet vaak zulke jonge moeders als Kyra. "Meestal zijn het volwassen moeders. Ze durven vaak de post niet meer open te maken omdat het zó veel is. Wij gaan dan naast de cliënt staan en gaan samen de post openmaken, samen naar instanties bellen, betalingsregelingen treffen. Dat is wel een groot deel van ons werk."

Dak boven het hoofd

Twaalfhonderd vrouwen hebben de afgelopen vijf jaar hulp gekregen van 'Moeders van Rotterdam'. Het Erasmus MC doet onderzoek in hoeverre de aanpak werkt, maar de resultaten laten nog ruim een jaar op zich wachten. Zonder die officiële uitkomsten heeft Eric Steegers nu al wel de indruk dat de begeleiding de stress verlaagt. "Mensen worden ook op het meest acute moment geholpen. Bijvoorbeeld als ze op straat komen te staan, dat ze nog dezelfde dag een dak boven hun hoofd krijgen."

Houden van je buik

Voor Kyra betekende de begeleiding dat ze steeds meer aan de situatie ging wennen. "We hebben een zwangerschapsdagboek bijgehouden. Echt superleuk om je eigen buik en je eigen baby te leren kennen. Dat hielp mij om van mijn eigen buik te gaan houden. Dat nam heel veel stress weg. En ook de gesprekken; ik kon altijd bij ze terecht wanneer ik problemen had, thuis of ergens anders."

Met moeder en zoon gaat het nu 'supergoed', zegt ze stralend. "Ik ga door naar MBO-4. Jaybes zit op de opvang, daardoor is hij heel erg snel vooruit gegaan. En zo gaan we verder."