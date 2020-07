Zo herken je de symptomen van diabetes bij je huisdier

"We zien diabetes vaak bij dikke katten", vertelt Slot. Slot is dierenartsassistent bij Dierenkliniek Ridderkerk en heeft zich gespecialiseerd in diabetes bij dieren. "Ik behandel voornamelijk honden en katten, maar ik heb ook een keer een cavia doorgestuurd gekregen. Helaas voor dit diertje was hij te klein om te kunnen helpen."

Want als een huisdier diabetes heeft moet er, net zoals bij mensen, twee keer per dag een spuitje met insuline worden toegediend. "Bij diabetes heb je teveel suiker in je bloed en te weinig insuline. Insuline helpt normaal gesproken om suiker in lichaamscellen te krijgen en zo de cellen te voorzien van energie. Bij diabetes gebeurt dit niet vanzelf en dus moeten we het dier hier een handje mee helpen."

Twee typen diabetes

Waar we bij mensen twee typen diabetes kennen is dat bij dieren niet anders. "Dieren kennen ook twee soorten diabetes. Een permanent type: dat houdt in dat de cellen die insuline maken kapot zijn. Deze werken helemaal niet meer. Dit type zien we het meeste bij een hond. Ook is er een variant die we kunnen verhelpen. Bij dit type zijn de insulinecellen moe, maar kunnen ze wel weer gaan werken. Dit zien we meestal bij (dikke) katten."

Symptomen

Ook zijn de symptomen van diabetes bij zowel mensen als dieren vergelijkbaar. "Wanneer een dier suikerziekte heeft moet het veel drinken en veel plassen. Verder kan een dier heel moe en sloom zijn en zie je regelmatig dat een dier steeds magerder wordt terwijl het wel gewoon eet. Dit komt doordat het lichaam wel gewoon honger heeft, maar de voedingsstoffen uit het eten niet kan gebruiken."

Mocht je dus als honden- of katteneigenaar bovenstaande symptomen herkennen, dan adviseert Slot om een afspraak te maken bij de dierenarts.

Voorkomen dat je hond of kat diabetes krijgt is volgens Slot lastig, want meestal heeft een dier genetische aanleg om diabetes te krijgen. Wel kan je er volgens haar als baasje veel aan doen om je huisdier zo gezond mogelijk te houden, waarmee je de kans op diabetes beperkt. "Zorg ervoor dat je dier voldoende beweging krijgt. Geef je huisdier ook niet meer voeding dan nodig is", zo luidt het advies van Slot.