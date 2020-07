Bijzondere nederzetting van kunstenaars in Kralingen-Crooswijk

Mensen die weleens in Berlijn zijn geweest weten het wel: de straten ademen kunst. Toffe oude loodsen en leegstaande fabrieken zijn er creatieve broedplaatsen. In Rotterdam is dat allemaal wat minder. Tot nu toe dan. Tien kunstenaars, uit Rotterdam en Berlijn, zijn bij de voormalige Beton Centrale in Kralingen-Crooswijk gestart met het bijzondere project 'If Paradise Is Half As Nice' (IPIHAN).

"De kunstenaars organiseren dit nu al voor de tiende keer. Normaal altijd in Oost-Duitsland. Het komt erop neer dat ze voor een periode van vijf weken met z'n allen bij elkaar komen. 24/7."Dus ze werken niet alleen samen, maar ze wonen ook samen op deze plek", legt Guus Vreeburg uit, die als kunsthistoricus bij het project is betrokken.

Hij vervolgt: "Dit betekent dat ze loskomen uit het isolement van hun eigen atelier, voor zover ze daar nog in zitten. Het is een inspirerende plek, daar kun je een hoop mee."

Geen voorzieningen

Voorzieningen zijn er op het terrein niet. "Als er niks is, dan moeten we het één en ander bouwen", vertelt kunstenaar Willem Wesseling. "Dus een wc, een douche." En ook een keuken. "Met de dingen die er zijn." Het streven is namelijk om zoveel mogelijk te werken met de materialen die ze vinden.

"Natuurlijk is er de mogelijkheid om dingen te huren, een toiletwagen of een keuken. Naast dat dit veel geld kost, is het juist interessant om zo'n plek ook op die manier te gebruiken", zegt Wesseling.

Wat nu nog een kale betonvlakte van naar schatting vier hectare is, zal binnenkort worden omgetoverd tot nieuwbouwwijk 'Nieuw-Kralingen'. Hieraan voorafgaand willen de kunstenaars graag de verborgen kwaliteiten van deze plek onderzoeken en blootleggen.

Plek als inspiratie

De kunstenaars hebben een goede reden om op het terrein te willen blijven slapen. "We hebben de afgelopen edities gemerkt dat het voor ons heel waardevol blijkt om er helemaal in op te gaan. Dus we zijn vijf weken alleen maar met dit project bezig en zijn hierdoor dus ook 24 uur per dag omgeven door de locatie."

De plek vormt de inspiratie voor de kunst die ze de komende weken gaan maken. "We komen op deze manier tot werken die we waarschijnlijk in de eigen omgeving niet zouden maken." Over vijf weken, van 21 tot 23 augustus, ontvangen ze bezoekers op het terrein en is hun werk te bewonderen.

Nu zijn ze hard op zoek naar mensen die ooit voor de Rotterdamse Beton Centrale hebben gewerkt. Als onderdeel van het project wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze plek. U kunt contact opnemen met: guus@guusvreeburg.nl