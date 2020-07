Man gewond na mogelijke schietpartij in Hoek van Holland

In Hoek van Holland is een man gewond geraakt. Vermoedelijk raakte hij gewond bij een schietpartij, omdat de wond van de man lijkt op een schotwond.

De man werd rond 00:35 uur aangetroffen op de 2e Scheepvaartstraat in Hoek van Holland.

De politie benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe de man precies gewond is geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar.

Agenten hebben na de schietpartij, op aanwijzingen van ooggetuigen, meerdere woningen doorzocht. Het kan nog altijd niet met zekerheid worden vastgesteld dat er daadwerkelijk is geschoten.