Het weer van vandaag: Hollands zomerweer

Vandaag zijn er zonnige perioden en trekken er af en toe wat velden sluierbewolking over. Met name in de oostelijke helft van de regio ontstaan er ook een aantal stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 19 graden aan zee en 20 graden landinwaarts. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden.

Vanavond en vannacht is het grotendeels helder en koelt het af tot 8 of 9 graden. Vlak aan zee is het met 12 graden een stuk zachter. Verder staat er weinig wind.

Morgen start de dag met zonneschijn en loopt de temperatuur flink op. Het wordt op de meeste plaatsen 22 of 23 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van de dag neemt de bewolking steeds verder toe, maar het blijft tot in de avond droog.

Vooruitzichten

Vrijdag start de dag met een bui, maar later keert de zon opnieuw terug. Het weekend verloopt wisselvallig met dan vooral op zondag buien. Verder is het koel met temperaturen rond de 20 graden. Na het weekend lijkt de zon er weer wat vaker aan te pas te komen, maar ook dan blijft de kans op een aantal buien groot.