Feyenoord start eredivisie uit bij PEC Zwolle, Sparta thuis tegen Ajax

Na wedstrijd in Zwolle speelt Feyenoord thuis tegen Twente en ADO, gevolgd door een uitduel bij Willem II en de derby tegen Sparta in De Kuip.

Voor Sparta is de competitiestart zwaar. Na de wedstrijd tegen Ajax zijn Vitesse (uit), Zwolle (uit), AZ (thuis) en dus de derby op Zuid de volgende wedstrijden.

De KNVB heeft alles gepland tot en met de 21ste speelronde. In december zullen de exacte data en speeltijden voor het restant van de eredivisie bekend worden gemaakt.

Alle topduels na de winterstop

De voetbalbond heeft alle topduels in de Eredivisie geplaatst na de winterstop. Door de coronacrisis werd al voorgesteld om de topduels na de winterstop te spelen en daar is gehoor aan gegeven.

Het eerste traditionele topduel voor Feyenoord is op 17 januari (een week na Sparta - Feyenoord) in de ArenA tegen Ajax. Pas in speelronde 32 (datum wordt later bekend) is de Klassieker in De Kuip.

Overige aanpassingen door de coronacrisis

Dit seizoen zijn er ook wedstrijden op de zaterdagmiddag. Het is de bedoeling dat iedere club minstens één keer om 16:30 uur aftrapt. Een andere aanpassing aan het programma door de coronacrisis is het feit dat de play-off wedstrijden over één duel worden gespeeld.