Syriër probeert vals paspoort door vliegtuigtoilet te spoelen

Een man uit Syrië is dinsdagavond opgepakt op Rotterdam The Hague Airport voor identiteitsfraude. Hij liep tegen de lamp, nadat hij had geprobeerd valse paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten door de wc van een vliegtuig te spoelen.

De marechaussee werd gewaarschuwd door een medewerker van de luchthaven. Een schoonmaakster had in de wc van een vliegtuig een Belgisch rijbewijs, twee Griekse identiteitskaarten en een verscheurd Nederlands paspoort gevonden. Het toestel was even daarvoor gearriveerd uit Griekenland.

Alle identiteitsbewijzen waren vals, zo bleek uit onderzoek. Daarna ging men op zoek naar de man die de papieren had gebruikt. Via camerabeelden kon de marechaussee de man vinden, op de parkeerplaats van de luchthaven.

De man had nog meer valse papieren bij zich; een Zwitserse identiteitskaart. Daarop is de 56-jarige man aangehouden.