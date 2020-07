Wetenschappers duiken het riool in op zoek naar corona

Het coronavirus kan in Rotterdam-Zuid gedetecteerd worden in rioolwater

Om het verloop van coronabesmettingen te kunnen voorspellen, gaan wetenschappers het rioolwater onderzoeken. Bij de waterzuiveringsinstallatie in het Dokhavenpark in Rotterdam-Zuid staan onderzoekers woensdagochtend al vroeg potten met rioolwater te vullen, op zoek naar coronadeeltjes.

Miranda de Graaf, assistent professor Virusscience van het Erasmus MC, is een van de wetenschappers die kijken of corona vindbaar is in het riool. "We kijken wat we in het rioolwater zien en hoe zich dat verhoudt tot wat we bovengronds zien, bij de huisartsen en ziekenhuizen."

Het Erasmus MC doet al lang onderzoek in rioolwater. Niet alleen naar het coronavirus, maar ook naar andere bacteriën en virussen. Bij dit onderzoek kijken wetenschappers specifiek naar bepaalde wijken in Rotterdam. "Als we een toename in het rioolwater zien, dan zegt het ook iets over een toename die we bovengronds zien", legt De Graaf uit.

Het coronavirus is dus terug te vinden in het riool, maar onderzoek moet uitwijzen hóé dat teruggezien kan worden. De Graaf: "We weten dat ongeveer 50 procent van de mensen die het coronavirus hebben, daadwerkelijk ook het virus in de ontlasting heeft." Het Erasmus MC wil dus een detectiesysteem, zodat aangegeven kan worden dat in de betreffende wijk infecties van het coronavirus zijn en dat misschien maatregelen genomen moeten worden.

Poep

Het coronavirus wordt niet gedetecteerd in de urine, maar in de uitwerpselen van de mens. Stefan Geilvoet van waterschap Hollandse Delta laat influent zien: ruw rioolwater. Hij zegt dat op die manier virusdeeltjes in het water zijn gevonden.

De potten die Geilvoet vult, gaan naar het Erasmus MC. In samenwerking met het KWR, dat eerder rioolwateronderzoek deed naar drugsgebruik op Goeree-Overflakkee, worden die potten rioolwater onderzocht op het SARS-coronavirus. "Het project start in september, maar we zijn nu al druk aan het onderzoeken in Rotterdam en andere wereldsteden", zegt De Graaf.