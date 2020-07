'Uitgestelde koffie' voor Hardinxvelders met weinig geld

Vrijwilliger Lucie vertelt over deelcafé De Buurman

Café de Buurman in Hardinxveld-Giessendam is een bijzondere plek. Delen staat er centraal, op allerlei vlakken: met gratis koffie voor mensen met een kleine beurs, een maandelijkse donatie aan een goed doel en vrijwillige 'koekenbakkers' die thuis de lekkerste taarten maken om in het café te verkopen.