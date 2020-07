Botteghin blijft toch bij Feyenoord

Eric Botteghin en Feyenoord zijn het eens geworden over een langer verblijf. De centrale verdediger tekent bij de Rotterdammers een nieuw contract tot de zomer van 2021. Hij zat in juli zonder club.

De vorige verbintenis van Botteghin was namelijk op 1 juli 2020 afgelopen. Met dit nieuwe contract gaat Botteghin zijn zesde seizoen bij Feyenoord in. De Braziliaan pakte eerder met de Rotterdamse club het landskampioenschap, twee keer de beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.



Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, is tevreden met de verlenging van Botteghin: "Het had er natuurlijk lang de schijn van dat Eric ons zou verlaten. Maar ook nadat zijn contract op 1 juli verliep zijn we achter de schermen altijd in gesprek gebleven. Dat heeft zich uitbetaald: we kunnen minimaal nog een jaar beschikken over een echt clubicoon als Eric, die hier al vijf jaar zijn waarde bewijst."