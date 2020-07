Zestien jaar cel geëist voor Rotterdamse moord uit 1991

Justitie heeft zestien jaar cel geëist voor een Rotterdamse moord uit 1991. Destijds is de Pakistaan Muhammad Aziz dood in zijn eigen auto gevonden op de Spangensekade.

Door nieuw dna-onderzoek kwam de recherche uit bij de inmiddels 73-jarige Chandrik R. uit Rotterdam. De sporen van de verdachte zaten op de nagel van Aziz en op diens sokken.

Volgens justitie was er een financieel motief: de verdachte had kort ervoor twee levensverzekeringen afgesloten op Aziz van opgeteld 180.000 gulden. Opvallend was de korte looptijd: tien tot dertien jaar. Dat is vreemd, omdat Aziz toen 39 jaar was. Als hij nog zou leven na het verstrijken van de looptijd zou hij niets krijgen.

Chandrik H. ontkent. Hij zegt een vriend te zijn geweest van Aziz en regelde soms zijn administratie. Dat zou ook verklaren waarom zijn handtekeningen onder de levensverzekeringen stonden. En waarom hij regelmatig de premie betaalde. “Hij vertrouwde mij. Ik kon dan zorgen dat het geld naar zijn kinderen in Pakistan ging als hij dood zou gaan.”

De verdachte had in 1988 ook het huwelijk geregeld tussen Aziz en Irma uit Rotterdam. Een schijnhuwelijk: Muhammad Aziz kreeg zo een verblijfsvergunning in Nederland.

Deze Irma woonde in Rotterdam Zevenkamp. Wie er ook woonde: Chandrik R. Het was geen liefdesrelatie, zegt hij. “We waren als broer en zus.”

Maar er zijn signalen dat het toch meer was dan dat. Op een video van de 50e verjaardag van Irma schittert haar echtgenoot Aziz door afwezigheid. Wie er wel ‘intiem met haar danst’ (interpretatie van de politie): Chandrik R. Familieleden van Irma hebben verklaard dat zij dachten dat zij en Chandrik getrouwd waren.

Aziz werkte zwart als stoffeerder in Rotterdam en kreeg een uitkering. Het geld van de uitkering ging naar Irma. Daar zorgde Chandrik weer voor. Zou het kunnen dat hij en Irma steeds onder een hoedje speelden? Het schijnhuwelijk, de uitkering, de moord?

Irma kan er niets meer over vertellen, zij is later overleden. Na de dood van Aziz was zij een tweede nephuwelijk aangegaan, waarvoor zij ook betaald kreeg. Ook Chandrik R. ging een schijnhuwelijk aan: nota bene met de dochter van Irma. “Dan kon zij met haar kinderen uit Suriname naar Nederland komen.”

Nog meer familieleden traden in het huwelijk met illegalen. Steeds was Chandrik R. de administratieve ceremoniemeester en hij zorgde ervoor dat de uitkeringen zijn kant opgingen. Hij was de spin in het financiële web. Justitie denkt dat de moord op Muhammad Aziz in dat plaatje past. “De benaming geldwolf zit er niet ver naast.”