Giraffen van teenslippers en honden van pannenlappen: 'Het is kunst om van afval iets te maken'

De expositie over 'spannende troep' in museum De Koperen Knop

Een leeg blikje, versleten kleding of kapotte teenslipper wordt misschien beschouwd als afval, maar dat betekent niet dat het altijd op de afvalberg belandt en verder niet meer gebruikt kan worden. De nieuwste expositie van Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam laat zien dat het een kunst is om van afval iéts te maken.

Vrijwilliger Teuny Bakker neemt presentator Erik Lemmers mee door de expositie. Ze stuiten meteen op een jurk gemaakt van plastic zakjes. "Dit is gemaakt door Ria Braspenning. Zij werkt veel met afval en heeft voor ons al veel verschillende jurken gemaakt", legt Teuny uit. "Deze is gemaakt van oude plastic zakken, maar er is er ook één van allemaal sinaasappelnetjes. We richten in het gemeentehuis van Hardinxveld ook altijd een kleine expositie in, en daar is een jurk te zien gemaakt van cd's en verknipte t-shirts."

Creatief met troep dus. Een deel van de expositie heeft een dierenthema, om zo kinderen te betrekken bij het onderwerp van het verminderen van de afvalberg. "Zij zijn de volwassenen van straks. De expositie heeft dan ook nadrukkelijk een educatieve functie", aldus het museum.

Erik wordt rondgeleid langs giraffen in allerlei felle kleuren. "Gemaakt van teenslippers uit de oceaan", verklaart de vrijwilligster. Oud bestek is gebruikt om allerlei vogels te maken, hergebruikte pannenlappen vormen een hond en een enorme olifant in de ruimte is gemaakt van oude kasten en laadjes.



Trijntje

Maar het museum in Hardinxveld-Giessendam, gevestigd in een monumentale boerderij van ruim vierhonderd jaar oud, heeft nog veel meer te bieden. Zo is er, naast allerlei wisselende exposities en een vaste collectie, de reconstructie te zien van 'Trijntje': een skelet van zo'n 7500 jaar geleden dat in 1996 bij Hardinxveld-Giessendam in de grond werd ontdekt bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van de Betuwelijn.

Een historisch moment, zegt Dick de Jong van het museum. Trijntje is sinds vorige maand zelfs opgenomen in de hernieuwde canon van de geschiedenis van Nederland. "Dit is de eerste begraven vrouw van het westen van Nederland die gevonden is uit die tijd. Heel bijzonder", zegt Dick. "Dat zij destijds begraven is, betekent dat men respect had voor het leven."