Albanees opnieuw vrijgesproken van dubbele roofmoord

Een 31-jarige Albanees is ook in hoger beroep vrijgesproken van een dubbele roofmoord in Rotterdam-IJsselmonde in 2015. Net als de rechtbank oordeelt het gerechtshof dat het niet bewezen is dat hij twee landgenoten heeft doodgeschoten aan de Bovenstraat. Tegen de man was twintig jaar cel geëist.

De twee broers lagen in een huis. Er was met drie wapens zeker 21 keer op hen geschoten. De slachtoffers zouden drugs hebben willen verkopen, maar de daders zouden die hebben geroofd. De 31-jarige Albanees werd een paar straten verderop zwaargewond aangetroffen.

De man werd in deze zaak in oktober 2016 door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken. Wel werd de Albanees veroordeeld voor het in bezit hebben van cocaïne en wapenbezit. Dat leverde hem vier jaar cel op.

Justitie ging tegen de uitspraak in hoger beroep. Maar ondanks aanvullend onderzoek is volgens het gerechtshof nog steeds niet vast komen te staan dat de man zelf geschoten heeft. Er is zo vaak geschoten dat in de reconstructie niet duidelijk wordt wat het aandeel van de verdachte is.

Ook is niet bekend of er een plan was om de verkopers van de drugs te doden of dat er sprake was van een gezamenlijk plan tot het stelen van de drugs.

Andere verdachten

Een tweede Albanese verdachte in deze zaak is nog spoorloos. Naar hem wordt gezocht. De bestuurder van het vluchtvoertuig, de derde verdachte, zit wel vast. Hij werd in februari in Frankrijk aangehouden.