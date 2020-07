Tbs'er ontsnapt uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal

Uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal is dinsdag een tbs'er ontsnapt. Het gaat om een man die veertien jaar geleden is veroordeeld is in een zedenzaak. Een andere patiënt die onder de Kijvelanden valt, is al langer zoek.

De tbs'er die er dinsdag vandoor ging, is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof, zegt woordvoerder Siermann van de kliniek. De ontsnapping is niet bekendgemaakt in de media. De kliniek schat het gevaar laag in, omdat de man al zoveel in zijn behandeltraject was dat hij zonder toezicht op verlof mocht. Omwonenden van de kliniek hebben woensdag een sms'je gekregen.

Ook uit het resocialisatiehuis van de Kijvelanden, de Blink in Rotterdam, zijn enkele weken geleden twee tbs'ers verdwenen. Een van hen werd op 5 juli op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een vakantiehuisje in het Zeeuwse Westkapelle. De andere is nog voortvluchtig.

De twee mannen zaten in de laatste fase van hun tbs-traject en mochten vanuit de Blink gaan en staan waar ze wilden, licht Siermann toe. Hij spreekt daarom niet van ontsnapping, maar onttrekking.