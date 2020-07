Weer tbs'er ontsnapt uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal

Uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal is dinsdag een tbs'er ontsnapt. Het gaat om een man die veertien jaar geleden is veroordeeld is in een zedenzaak. Een andere patiënt die onder de Kijvelanden valt, is al langer spoorloos.

De tbs'er die er dinsdag vandoor ging, is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof, zegt woordvoerder Siermann van de kliniek. De ontsnapping is niet bekendgemaakt in de media. De kliniek schat het gevaar van de zedendelinquent laag in, omdat hij al zo ver in zijn behandeltraject was dat hij zonder toezicht op verlof mocht. Omwonenden van de kliniek hebben woensdag een sms'je gekregen.

Inbraak in vakantiehuisje

Ook uit het resocialisatiehuis van de Kijvelanden, de Blink in Rotterdam, zijn enkele weken geleden twee tbs'ers verdwenen. Een van hen werd op 5 juli op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een vakantiehuisje in het Zeeuwse Westkapelle. Hij zit in de cel. De andere is nog voortvluchtig.

De twee mannen zouden tbs hebben gekregen voor ernstige geweldsdelicten. De Kijvelanden zegt dit uit privacy-overwegingen niet te kunnen bevestigen.

De tbs'ers zaten in de laatste fase van hun traject en mochten vanuit de Blink gaan en staan waar ze wilden, licht Siermann toe. Hij spreekt daarom niet van ontsnapping, maar onttrekking.

In tegenstelling tot deze drie gevallen namen in maart dit jaar twee tbs'ers op zeer gewelddadige wijze de benen uit de kliniek. Met behulp van een mes en een gaspistool baanden Tony van H. en Dennie M. zich toen een weg naar buiten. Daarbij werd een medewerker van de kliniek gegijzeld.

Dennie M. werd later op de dag doodgeschoten door de politie. De wapens die de mannen gebruikten waren de kliniek ingesmokkeld door de vriendin van Dennie.