Fraser benadert zware competitiestart Sparta positief: 'Liever aan het begin dan halverwege'

Sparta is officieel begonnen aan het nieuwe seizoen. Voorafgaand aan de training werd het competitieschema bekend. De Rotterdammers zien een pittige start tegemoet. "Je probeert er je voordelen uit te halen, maar dat het zwaar is, is duidelijk", zegt trainer Henk Fraser.

De 54-jarige Fraser leidde in nieuw blauw trainingspak de op papier eerste training van het seizoen 2020/2021. "Het zijn aparte omstandigheden en dat blijft ook. Het voelt wel een nieuwe start en de jongens zijn wel degelijk vrij geweest. We hebben bewust gekozen voor een bepaalde opbouw. We hebben tien dagen getraind, een weekje vrij, tien dagen getraind en dan twee weken vrij. We kunnen meteen op een bepaald niveau beginnen en gevoelsmatig hebben we daar veel winst op gepakt."

En Sparta moet wel op een bepaald niveau beginnen, want de competitiestart liegt er niet om. Op zondag 13 september opent Sparta op Het Kasteel tegen Ajax. In de wedstrijden daarna volgen Vitesse (uit), PEC Zwolle (uit), AZ (thuis) en Feyenoord (uit). "Volgens mij hebben wij in de eerste zes wedstrijden weer vier ploegen uit de top. So be it. We moeten ze toch spelen en ik heb zoiets: dan maar liever in het begin'', zegt Fraser.

Sparta opent dus thuis tegen Ajax, terwijl het vorig seizoen in het eerste duel naar De Kuip moest. "Je kunt er allerlei theorieën op los laten. Zij zullen in het begin niet zo goed zijn als dat ze misschien halverwege zijn", aldus Fraser, die niet veel kan met het scenario van een start vol nederlagen. "Het seizoen is lang. Ik weet ook dat er zat mensen in paniek kunnen raken. Daar heb ik geen invloed op. Dit is de indeling en wij moeten zorgen dat we er klaar voor zijn."

Op het trainingsveld waren de nieuwelingen Benjamin van Leer, Maduka Okoye, Michaël Heylen, Danzell Gravenberch, Reda Kharchouch en Lennart Thy te bewonderen. Alleen Mica Pinto en keeper Tim Coremans zijn geblesseerd en waren niet op de training aanwezig. "We hebben wederom een ploeg bij elkaar die gretig is, gedisciplineerd is en heel veel plezier uitstraalt. Dat zijn belangrijke ingrediënten in de sport".