Spartaan (103) bereikt leeftijd van Het Kasteel: 'Gewoon blijven ademhalen'

Zo oud als Sparta word je nooit, zei Jules Deelder al eens. Maar zo oud als Het Kasteel kan wél. Dat bewijst Rotterdammer Louis van der Biezen, die woensdag zijn 103e verjaardag vierde in het even oude stadion.

Meneer Van der Biezen werd op een steenworp afstand geboren van de voetbalclub uit 1888, in de Rotterdamse wijk Spangen. "Nou, dan ben je automatisch voor Sparta", vertelt hij. Maar of dat altijd een gelukkig supporterschap is... "Ze moeten wel voetballen om te winnen. Dat doen ze ook niet altijd."

Hoewel zijn moeder geen uitjes naar wedstrijden van de Rotterdamse club kon betalen, kreeg Van der Biezen toch wel wat mee. "Ik wilde lid worden, maar dat dubbeltje kon mijn moeder niet missen. Dat was ook in de tijd dat een dubbeltje nog een knaak was", lacht hij. "Maar op de lange zijde, bij de houten tribunes, kon je door de treden naar Sparta kijken."

Hij heeft 103 jaar aan Spartaanse herinneringen, maar één speler staat hem beter bij dan de rest. "Tonny van Ede was een hele snelle. Maar die liep ik zo voorbij, dus zo snel was -ie ook weer niet."

Bij het verjaardagsfeestje van meneer Van der Biezen hoorde ook een bezoek aan het veld, waarop Sparta woensdag de eerste training afwerkte. Trainer Henk Fraser kreeg daar meteen een boodschap door van de jarige: "Ik hoop dat je een goede training hebt. Zo niet, doe ik het wel."

De jarige verwacht nog vele verjaardagen mee te maken. "Ik word 135 jaar, dat duurt niet lang meer hoor", lacht hij. "Ik laat me niet kisten. Gewoon blijven ademhalen."

Bekijk hierboven de 103de verjaardag van meneer Van der Biezen bij zijn geliefde Sparta.