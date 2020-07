Zonnepanelen op het dak van Rotterdamse basisschool De Margriet

De plaatsing van 222 zonnepanelen voor basisschool De Margriet is in volle gang

Basisschool De Margriet in Rotterdam-Blijdorp is sinds woensdag 222 zonnepanelen rijker. In alle vroegte werd 's ochtends keihard gewerkt om de panelen op het dak van de school te installeren. Het gaat om een initiatief van onze eigen RTV Rijnmond-duurzaamheidsexpert Josee van Linschoten van WijkEnergieWerkt.

"WijkEnergieWerkt is een sociale onderneming waarmee we proberen om mensen aan het werk te helpen bij de verduurzaming van hun wijk. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. We verduurzamen de wijk en we hebben mensen aan werk geholpen", legt Van Linschoten uit die het bedrijf heeft opgezet.

"De monteurs van de panelen zijn allemaal mannen die een uitkering hadden of een klein parttime baantje, maar het zijn ook allemaal jongens die wel aan het werk willen in de energietransitie en verduurzaming", vervolgt Van Linschoten.

Eén van die monteurs is Michael Boevée. "Via de jobcoach van de gemeente ben ik benaderd door Josee en zo kwam ik weer terecht bij De Beroepentuin". Of hij blij is met zijn nieuwe baan? "Ik zou hier echt mee verder willen. Het is natuurlijk ook de toekomst. Ik heb echt mijn plek gevonden."

Het mes van deze onderneming snijdt eigenlijk niet aan twee maar aan drie kanten. "Onze opdrachtgever is Blijstroom. Dat is een coöperatie van de bewoners en de basisschool. Die hebben zichzelf ingekocht. Ze kopen paneeldelen en hebben zo profijt van de elektriciteit die wordt opwekt. De buurtbewoners die meedoen, hebben dus straks een lagere energierekening."



Van Linschoten zou het in de toekomst nog weleens heel druk kunnen gaan krijgen. "We hopen dit project te kunnen kopiëren. Dit is een school van Stichting BOOR. Die heeft 70 daken in heel Rotterdam. Wie weet kunnen we dit nog vaker doen, maar dan met nieuwe jongens", sluit ze lachend af.