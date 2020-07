Regisseur Marc Eikelenboom: 'Wat ik echt geleerd heb van 48 hours? Story is king'

Underdog vertelt het verhaal van een filmset die stil komt te liggen, omdat de stunthond niet luistert naar zijn nerveuze trainer. Peter Post (bekend uit GTST) en Rian Gerritsen (vooral bekend van De Luizenmoeder) vertolken de hoofdrollen. Underdog werd opgenomen op een begraafplaats in Vlaardingen, al zie je dat niet in de film terug.

De film won het 48 Hour Film Project in 2016. Marc Eikelenboom, die de prestigieuze filmwedstrijd in totaal vier keer won, regisseerde Underdog. In totaal deed Eikelenboom meer dan tien keer mee aan het 48 Hour Film Project. De meest recente editie, in Rotterdam vorig jaar, won hij met de korte film Garbage.

Maar voor 'Het beste van 48 hours' blikt hij nu speciaal terug op de editie van 2016.

Hoe kijk je terug op je deelname aan 48 Hour Film Project 2016?

"We hadden het bijna niet gedaan", vertelt Eikelenboom. "Eerder dat jaar hadden we al met een heel groot team in Amsterdam gewerkt. Nu deden we Rotterdam met een klein team, waarin we hadden afgesproken dat we met de hond van de producent (Thijs de Neeve, red.) zouden werken. Maar het kwam allemaal niet rond. We dachten er misschien gewoon de stekker uit te trekken. Maar uiteindelijk besloten we toch: we gaan het gewoon doen. Toen zijn we heel ontspannen dat weekend ingegaan, met een genre waarvan ik dacht: 'wat moet ik hiermee?'. Uiteindelijk pakte het toch allemaal heel goed uit."

Wat was dan de reden om toch mee te doen aan zo'n zenuwslopende filmwedstrijd?

"Het is gewoon heel erg leuk om in 48 uur een film te maken. We hadden ook al wel een hoop mensen geregeld. Rian Gerritsen, Peter Post, de locatie... alleen kwalitatief gezien hadden we veel mindere camera's dan in de andere films. Maar het hangt af van het verhaal, dus hebben we het toch maar gedaan. Dan maar gewoon heel veel lol maken met die film in elkaar zetten, kijken hoe ver we komen."

Wat was de grootste uitdaging tijdens het filmen?

"Dat begon al bij het script, omdat we Martial Arts (een filmgenre dat wordt gekenmerkt door lange gevechtsscenes met diverse vechtsporten, red.) trokken. We filmden in Vlaardingen op een begraafplaats in een atelier. Wat moet je met Martial Arts in een atelier!? Toen bleek dat Peter Post een zeer goed geschoolde Krav maga-beoefenaar is. Dus aan de hand daarvan zijn we begonnen."

"Het lastigste dat we tijdens het filmen tegenkwamen, is dat we wisten dat de hond die we gebruikten bij het filmen absoluut niet zou doen wat we zouden vragen. Dus dat heb ik uiteindelijk gewoon in de film verwerkt. Eigenlijk liep het prima. We hebben van onze zwaktes onze kracht gemaakt."

Welk moment van de film maakt je het meest trots?

"Er zitten een paar momenten in die ik wel heel erg leuk vind. De klap bijvoorbeeld, die Rian aan Peter geeft op het eind. Die werkt in de zaal heel goed, iedereen leefde mee tijdens de première. En met die hond, dat Peter zich tegen hem wil gaan verdedigen en die hond er echt zo bij zit van 'nouja, hmm'. Dat vind ik echt een heel mooi moment in de film."

Hebben jullie ook een grote fout gemaakt tijdens jullie 48 uur?

"Deze liep op zich wel. We zijn tegen weinig problemen aangelopen. Normaal is het natuurlijk heel erg stressen zo'n weekend, maar nu hadden we intussen al aardig wat ervaring opgedaan. Het heeft best wel lang geduurd voordat we het verhaal te pakken hadden, ik denk dat dat nog het lastigste is geweest."

"We hadden het 48 Hour Film Project Amsterdam datzelfde jaar al gewonnen en daarom was de druk op een of andere manier van de ketel. Ik weet niet of dat geholpen heeft, dat zou heel goed kunnen."

Wat heb je geleerd van deze ervaring?

"Ik heb van alle 48 hours geleerd om onder druk te werken. Omdat je telkens heel snel beslissingen moet nemen, leer je ook compromissen te sluiten die niet ten koste gaan van je film. Je leert goed in te schatten wat je wel en niet weg moet halen."

"En wat ik echt geleerd heb: story is king. Je kan een goed verhaal vertellen met mindere camera's, zolang je geluid, verhaal en acteurs maar goed zijn. Dan kan je volgens mij met een iPhone nog een goede film draaien. Het is fijn als het er mooi uitziet, maar het gaat om het verhaal. Als het verhaal of geluid niet goed is, storen mensen zich veel sneller dan wanneer er een foutje in het beeld zit. Heel vreemd, want je hebt het toch over film."

Wat is je beste tip voor toekomstige deelnemers?

"De voorbereiding. Bedenk van tevoren heel erg hoe je weekend gaat verlopen. Twee weken van tevoren gingen wij bij elkaar zetten om te bedenken hoe het weekend zou gaan lopen. Op welk moment willen we wat waar hebben? Door dat in gedachten al helemaal te doorlopen, kom je voor veel minder verrassingen te staan en ontdek je al dingen die je mist."

Het beste van 48 hours over Underdog zie je donderdagmiddag om 17:15 uur op TV Rijnmond, en wordt daarna ieder uur herhaald.