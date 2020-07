Alblasserdamse kinderen zes weken zoet met Zomerpaspoort

De jeugd in Alblasserdam en omstreken hoeft zich deze zomer niet te vervelen. Hoewel veel evenementen in het Damdorp zijn afgelast, zoals Jeugdland en de Vakantiebijbelweek, is er zes weken lang genoeg te doen met het Zomerpaspoort.

"We weten dat veel kinderen niet op vakantie gaan. Daarom hebben alle partijen de handen ineen geslagen en dit paspoort ontwikkeld", vertelt Dorien Zandvliet, wethouder van onder meer Jeugd en Cultuur in Alblasserdam.

Soms óók nog wat leren

"Het is een boekje dat kinderen kunnen aanschaffen. Daarmee kunnen ze zich inschrijven voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, schilderen, dansen, en muziek. Allerlei dingen dus die leuk zijn om te doen, en waar je soms ook nog wat van leert."

Het paspoort voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar kost een tientje. De variant voor de oudere kinderen, van 13 tot en met 18 jaar oud, is gratis. Op die manier hoopt de organisatie een drempel weg te halen voor de laatste groep. Er is keuze uit zo'n 160 activiteiten verdeeld over zes weken.

Door het coronavirus en omdat niet iedereen het even breed heeft, gaan veel kinderen niet op vakantie. "Als dorp willen we laten zien dat ook hier veel te doen is. Zo bezorgen we de kinderen toch een vakantieherinnering."

Schoolpleinspelletjes

Woensdagochtend is het tijd voor typische pleinspelletjes. De meeste kinderen zijn wel te porren voor een potje tikkertje. "Het is leuk, want het is met rennen en met tikken", zeggen de neefjes Thijmen (6) en Lars (5). Later op de dag doen ze aan nog een activiteit mee: boksen. "Dat is niet gevaarlijk hoor", zeggen ze tegen verslaggever Jacco van Giessen. "Het is tegen een boksbal!"

Toekijkende ouders zijn blij met het paspoort. "Het is leuk voor die jongens om sportief bezig te zijn. Zo kunnen ze zich uitleven", zegt een vader. Een andere ouder is er ook over te spreken, net als haar kind: "We gaan nog twee weken op vakantie, maar die andere vier weken wil hij overal aan meedoen. Een leuk initiatief."

Energie kwijt

Moeilijk te vermaken zijn de kinderen niet, vindt Laurens Barnhoorn. Hij is onderdeel van het ABC-Team, dat medeverantwoordelijk is voor de organisatie. "De kinderen willen lekker bewegen en bezig zijn. Wat wil je nu liever dan lekker buiten spelen en met elkaar zijn? Op deze manier kunnen ze hun energie kwijt."

De 10-jarige Fleur heeft nog meer leuke activiteiten op de planning staan. "Vrijdag ga ik uilenballen uitpluizen", vertelt ze de verslaggever. Maar het meest kijkt ze uit naar de kleedjesmarkt. "Dan verkoop je spulletjes op een kleedje." En dat levert misschien nog een leuk zakcentje op.