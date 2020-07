Donderdag landen gerepatrieerde vakantiegangers uit Kroatië in Rotterdam

Op Rotterdam The Hague Airport worden donderdag twee toestellen verwacht met vakantiegangers uit Kroatië. Het gaat om reguliere vluchten van Transavia. Reisorganisatie TUI heeft extra stoelen ingekocht voor mensen die eerder naar huis komen vanwege de coronacrisis in het vakantieland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze week het reisadvies voor Kroatië veranderd van code geel in code oranje. "Op dit moment is in Kroatië de besmettingsgraad van het coronavirus toegenomen", schrijft het ministerie op zijn website.

Nu code oranje geldt, krijgen reizigers het advies om alleen richting Kroatië te vertrekken als dat absoluut noodzakelijk is. Reizen die nog gepland staan gaan niet door, laat de ANVR weten. Mensen die een pakketreis hebben geboekt, kunnen die omboeken of annuleren.

Kom terug naar huis!

Nederlanders die al in Kroatië zijn, worden verzocht hun reis af te breken en terug te keren naar huis. "Na een verblijf in Kroatië krijgt u bij terugkeer in Nederland het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan", voegt het ministerie toe.

Hoeveel Nederlanders in het Oost-Europese land zijn, is niet bekend. Reisorganisaties inventariseren dat. Wel is nu al duidelijk dat ze actief reizigers gaan repatriëren.

TUI heeft op twee vluchten naar Rotterdam extra stoelen ingekocht. Het gaat om een vlucht uit Pula in Istrië die donderdag aan het einde van de middag landt en een vlucht uit Split aan de Dalmatische kust die aan het einde van de avond wordt verwacht.