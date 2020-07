Boeren uit de regio over boerenprotest: 'De minister bepaalt niet wat wij onze koeien voeren'

Tweeduizend boeren trokken woensdagmiddag naar het RIVM in Bilthoven om te protesteren tegen het landbouwbeleid. "De politiek krijgen we niet om, maar we laten zien dat we strijdbaar zijn!", zegt Bart Belser die met een stoet andere boeren vanuit de Alblasserwaard naar het protest ging. Maar er zijn ook boeren uit onze regio bewust thuisgebleven zoals Jasper uit Nieuw-Lekkerland. "Protesteren heeft geen zin, er moet wat veranderen bij de consument."

Alle boeren hebben zorgen over de toekomst. "We moeten produceren tegen een te lage prijs", legt melkveehouder Jasper uit Nieuw-Lekkerland uit. "En daar komen de extra regels dan nog bovenop." Maar Jasper laat de demonstratie bij het RIVM aan zich voorbijgaan. Hij ziet meer heil in het voorlichten van consumenten. "Als je het goedkoopste pak in de supermarkt koopt, kun je niet verwachten dat er iets heel goeds tegenover staat."

"Als we vertellen hoe wij de melk produceren, hoe de koeien in de wei lopen en wat dat kost, willen mensen hopelijk een hogere prijs in de supermarkt betalen en kunnen we veel meer bereiken dan met de protesten", hoopt Jasper. En dan hebben boeren meer mogelijkheden om te investeren en het aantal koeien te verminderen, zegt hij.

Wel naar het protest

Geboren Gorcummer Bart Belser, die tegenwoordig een kaasboerderij in Spijk heeft, reed woensdag met een stoet van zo'n vijftig boeren vanuit de Alblasserwaard over de A27 naar Bilthoven. "Het was een protest met een gemoedelijke sfeer", blikt Bart terug vanuit zijn auto op de terugweg naar huis.

De protestwagen van Bart

Bart denkt wél dat het belangrijk is om als boer zijn stem te laten horen. "De politiek krijgen we niet om, maar we laten zien dat we strijdbaar zijn!" Een van de redenen waarom hij met zijn collega's protesteert is de veevoermaatregel van Minister Schouten. Zij wil boeren verplichten om de hoeveelheid eiwit in veevoer tijdelijk te verlagen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.

Maar Bart en en z'n collega's willen niet dat de minister bepaalt wat hun koeien te eten krijgen. Ze vrezen dat de maatregel niet goed is voor de gezondheid van de koeien.

Maar de veevoermaatregel is niet de enige reden voor het protest bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De locatie is ook uitgekozen vanwege de manier waarop het instituut stikstof meet. Aan de hand van de berekeningen wordt door provincie of gemeente beslist om vergunningen af te geven, voor bijvoorbeeld het verbreden van een weg of uitbreiden van een stal.

Rustig protest

De boeren zijn aan het eind van de middag weer allemaal op weg naar huis gegaan. De Veiligheidsregio Utrecht zegt tegen de NOS dat het protest "gemoedelijk en ordentelijk" is verlopen. "De samenwerking met de organisatie was constructief."