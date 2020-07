Voortvluchtige tbs'er uit de Kijvelanden pleegt zelfmoord

De man die dinsdag na een verlof niet terugkeerde naar de Kijvelanden in Poortugaal, is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de tbs-kliniek woensdagavond laten weten.

De man nam dinsdag de benen tijdens een onbegeleid verlof. Hij was de derde tbs'er in enkele weken tijd die niet terugkwam naar de Kijvelanden. De directie van de tbs-kliniek besloot omwonenden pas te waarschuwen via sms toen er vragen over de ontsnapping binnenkwamen van de media.

Korte tijd later werd de man gevonden door de politie in Tilburg. Wie hij is en of hij in Tilburg woonde, wil de tbs-kliniek niet zeggen. "Wij doen nooit uitspraken die raken aan de privacy van onze patiënten", aldus woordvoerder Cees Siermann. Volgens hem wijst alles er op dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd.

Het nieuws over de zelfdoding is woensdag aan het begin van de avond aan de familie medegedeeld en aan de bewoners van de Kijvelanden. Omwonenden worden via sms op de hoogte gebracht volgens de woordvoerder.