Rotterdamse burgemeester namens vier grote steden: 'Kabinet, sorteer voor op mondkapjesplicht!'

Aboutaleb maakt zich grote zorgen over de toename van de coronabesmettingen, vooral ook in zijn stad. Dinsdag bleek uit nieuwe cijfers dat in twee weken tijd 237 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. In de weken ervoor waren het er nog geen 96. Van vijftig procent van de besmettingen is de bron niet te achterhalen. Wel duidelijk is dat veel besmettingen lopen via familiebijeenkomsten. Aboutaleb kijkt dan ook met angst en beven naar het islamitische offerfeest eind juli uit.

Aboutaleb was woensdagavond te gast in het tv-programma Nieuwsuur. Hij sprak daar namens de vier grote steden: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Hij vertelde dat mensen steeds lakser worden in het naleven van de coronamaatregelen. "Je merkt dat niet iedereen bereid is na een besmetting zijn kennissenkring bekend te maken. En je merkt ook dat in de kennissenkring niet altijd iedereen bereid is de quarantainemaatregelen te accepteren en thuis te blijven."

Aboutaleb noemt het voorbeeld van een man die toen hij door de GGD gecheckt werd, in de supermarkt bleek te staan. "Hij zei zelf 'mag ik u zo terugbellen, ik sta bij de kassa'."

Gemeentes hebben geen dwangmiddelen

Volgens de burgemeester hebben hij en zijn collega's te weinig juridische middelen om mensen die de coronamaatregelen negeren, aan te pakken. "Het kabinet zou zich moeten beraden of het allemaal wel zo vrijblijvend moet blijven."

Grapperhaus liet woensdagavond weten zich zorgen te maken. Maar het kabinet weigert voorlopig om quarantaine verplicht in te stellen. "Wij doen nog steeds een beroep op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Aboutaleb zegt daar begrip voor te hebben. "Maar de maatregel waar we het meest van verwachten, de anderhalve meter, die redt het niet."

Wees er op tijd bij!

De Rotterdammer wijst er op dat de cijfers stijgen. Hij wil dat het kabinet zorgt dat het een alternatieve dwangmaatregel achter de hand heeft zodat het op tijd kan ingrijpen. "Die hebben we dus nu niet. Noch een verplichtende quarantaine, noch mondkapjes." Hij doet een dringende oproep aan de adviseurs van het kabinet - de RIVM - om te onderzoeken of kan worden voorgesorteerd op een algemene draagplicht van mondkapjes. "Opdat als de cijfers oplopen we weer een maatregel kunnen inzetten."

Wat Aboutalab betreft wordt dat een mondkapje voor iedereen die naar buiten gaat. "In het openbaar. Het huis uit en mondkapje op. Dat is ook het meest te handhaven; je hebt hem op, of niet."