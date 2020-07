Tijdreizen door historisch Delfshaven met virtual reality

Wie door het historische hart van Delfshaven struint, gaat altijd een beetje terug in de tijd. Maar met de TimeTransit Delfshaven-app kan je binnenkort 400 jaar terug in de tijd kijken.

Het platform is een initiatief van de Stichting Verborgen Stad en neemt je mee terug naar het jaar 1620. "Dit is op de dag 400 jaar geleden dat de Engelse pelgrims vanaf deze plek naar de Verenigde Staten trokken", legt stadshistoricus Theo Pronk uit, voor wie het vertrek een grote inspiratiebron is geweest om dit te realiseren.

Veel veranderd

Maar wie denkt dat er in historisch Delfshaven weinig is veranderd, komt bedrogen uit. "Er is hier meer gebeurd dan je denkt. Ook al zijn er in het historische hart nog veel oude huizen en steegjes, in die 400 jaar is er veel veranderd."

En om dat te kunnen zien, kun je dus de TimeTransit-app gebruiken. Daarmee kun je met een smartphone in de hand door Delfshaven lopen en zien hoe het pand, de straat, de haven en het object waar je naar kijkt, er 400 jaar geleden uit zagen. "Maar we laten niet alleen zien wat er op dat moment stond en hoe het eruit zag", verklaart stadshistoricus Pronk. "We geven ook informatie over wie er woonde, wat er in bepaalde gebouwen gebeurde en welke functie alles had."

Een virtuele tour door Delfshaven met veel aandacht voor de geschiedenis van het gebied dus. Maar zelfs als je de deur niet uit wil, kan je ook vanuit je luie stoel de tijdreis maken. "We maken het ook beschikbaar voor mensen die dit gewoon vanaf de computer willen zien en een virtuele wandeling willen maken", besluit Pronk. Hij hoopt dat de app een succes wordt en mogelijk kan worden toegepast op andere delen van de stad. "Hoe mooi zou het zijn als je met verschillende lagen hierdoor de geschiedenis van de binnenstad kan laten zien?"

De website www.timetransit.nl en de gelijknamige app komen vanaf 2 augustus online. De app is vanaf deze datum zowel in de App Store van Apple als de Google Play Store van Android te verkrijgen.