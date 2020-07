Geen Sinterklaasintocht in Dordrecht door coronavirus

Er komt dit jaar geen grote Sinterklaasintocht in Dordrecht. De maatregelen rondom het coronavirus maken het onmogelijk om zo'n evenement te organiseren, zegt de organisatie op Facebook.

Voor zover bekend is dit de eerste Sinterklaasintocht in onze regio die niet doorgaat.

"Alle scenario's zijn doorlopen. We kunnen niet anders dan dit pijnlijke besluit nemen", schrijft de organisatie. "Met zoveel mensen langs de route en in de haven is het niet te doen en niet te handhaven."

Ook de jaarlijkse rijtoer door de stad en het onthaal in Crabbehof gaan niet door.

Er komt wel een alternatief. "We zijn alles op een rij aan het zetten om 14 november een evenement op te zetten in de binnenstad van Dordrecht waarbij de Sint niet meer naar de kinderen toekomt, maar de kinderen naar de Sint."

Kinderen in Dordrecht hoeven niet verdrietig te zijn. Sinterklaas komt ook dit jaar langs, hij wordt alleen niet opgewacht bij zijn aankomst.

Vorige week werd al bekend gemaakt dat de Kerstmarkt van Dordrecht niet doorgaat.