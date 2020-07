Christenen demonstreren in Gorinchem tegen 'Nashville-dominee': 'Ik vind zijn homofobie ziek'

In gesprek met Paulus van Zee over het protest tegen 'Nashville-dominee' Marten Visser

De Nashville-verklaring lag vorig jaar al onder vuur, ook vanuit gelovigen die vinden dat in de kerk juist meer acceptatie van bijvoorbeeld homo's en transgenders moet zijn. Eén van hen is Paulus van Zee, zelf homo en lid van de Protestantse Kerk Nederland. Hij vindt dat dominee Visser geen podium moet krijgen in de kerk van Gorinchem.

Uitsluiten

Van Zee noemt de Nashville-verklaring 'positief bedoeld'. "De verklaring is voor het gezin, nou daar ben ik ook voor. Je gunt ieder kind een goed gezin om in op te groeien. Maar tegelijk wordt meegenomen dat anders geaardheid betekent dat je ziek bent, of dat je dan geen christen kunt zijn. Dat gaat heel ver, daarmee sluit je mensen uit, je ontwricht families en jonge mensen komen daardoor op suïcidale gedachten."

Dat alles is juist niet de inhoud die in de kerk van Gorinchem wordt gepreekt. De Grote Kerk heeft vorig jaar januari zelfs een verklaring afgegeven dat iedereen welkom is, ongeacht geaardheid. "Daarmee leek de kous af", zegt Van Zee. Dominee Maarten Klaassen, die ook het Nashville-document ondertekende, werd in Gorinchem afgezegd. "Ik was in de veronderstelling: hier doen wij niet aan in Gorinchem, aan Nashville-dominees."

Missionaris

Het verbaasde Paulus van Zee dus dat nu dominee Visser wel welkom is. Als reden voor de komst van de dominee geeft de kerk nu dat hij is gevraagd vanwege zijn specialiteit: missionair werk. Visser werkte vijftien jaar in Thailand als evangelist om kerken op te richten. Zijn preek zal zondag dus niet over seksualiteit gaan.

Toch kwetst het Van Zee behoorlijk als een dominee op de preekstoel staat die het gedachtegoed van de Nashville-verklaring onderstreept, ook al wordt hij voor iets anders uitgenodigd. "Mijn ziek zijn, wat hij verkondigt, dat vind ik eigenlijk ziek."

Tijdens de demonstratie zondag wordt een grote regenboogvlag vertoond, het symbool van gelijke rechten voor seksuele minderheden. De vlag is geleend van COC Rotterdam. "Geen herrie, geen kabaal, geen toespraken, puur om te laten zien: jij bent gay, jij bent oké. We storen de kerkdienst niet, we gaan de dienst niet in, zegt Van Zee. "Ik hoef daar ook geen discussie, want ik heb dominee Marten Visser zelf al gesproken. Hij staat er nog achter. Hij zet wel dingen in de kantlijn van de verklaring, maar zeg dan gewoon: ik sta er niet achter."

Ook de lopende gesprekken met de kerkraad lijken nergens toe te leiden. "Ik kan daar niks mee. Hoe vriendelijk en goed ook, en we zijn het over 99 procent van de dingen waar we over spreken eens, maar waarom doe je dit?"

Protest

Van Zee rekent zondagochtend op zo'n 30 mensen. "Ik roep niet op: kom er massaal naar toe. We kunnen maximaal 100 mensen kwijt. We moeten stippen zetten op anderhalve meter, het is een lastige tijd."

Van Zee organiseert het protest als eenling. "Daar moet eigenlijk een organisatie achter staan die beveiliging kan regelen. Dat heb ik allemaal niet. Ik heb twaalf gele hesjes en zeven mensen die willen helpen. Er komt een hoop bij kijken wat je niet van tevoren verzonnen hebt."