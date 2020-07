Patrick kwam eerder terug uit Kroatië na code oranje: 'Ik heb echt met die mensen te doen'

"Ik was van plan tot vrijdag in Dubrovnik te blijven. Toen dacht ik: misschien is het handiger om gewoon terug te gaan. Binnen vijf minuten had ik een ticket terug geboekt", vertelt hij op Radio Rijnmond.

De Rotterdammer kwam vorige week vrijdag aan in Kroatië. "De bedoeling was om even wat steden te bezoeken, dat heb ik ook gedaan. Ik zat op dat moment in Split, het idee was om met de bus naar Dubrovnik te gaan. Vanaf Dubrovnik wilde ik naar Spanje vliegen om vrienden te bezoeken, want dit reisje had ik al lang geleden geboekt."

Geen paniek

In de havenstad Split is deze week een verhoging van het aantal besmettingen gemeld, maar daar merkte Patrick helemaal niets van. "Ik heb het aan de mensen daar gevraagd. Ze zeggen dat in de buurt van Zagreb wat grote bruiloften waren, daar schijnen veel besmettingen geweest te zijn. Split is een populaire vakantiestad, dat merkte je wel, het was een stuk drukker dan in andere steden. Maar qua paniek heb ik helemaal niets gemerkt."

Zelf bleef hij een beetje in de luwte en zocht bewust niet de drukte op. Mondkapjes zijn in Kroatië verplicht in winkels, maar daar heeft Patrick een dubbel gevoel bij. "Iedereen zit met z'n handen overal aan, dat mondkapje zit in je broekzak, gaat op als je naar binnen gaat en een minuut later weer af. Je moet je afvragen of dat nou heel veel helpt."

Bijna uitgestorven

De Kroaten zijn volgens Patrick erg teleurgesteld in het oranje reisadvies van de overheid. "Ik heb ook wel echt met die mensen te doen. In de steden waar ik geweest ben, is het vrijwel uitgestorven. In restaurants zijn twee, drie tafeltjes bezet tijdens het hoogseizoen. Hier kunnen ze niet van leven. Ik was heel erg verbaasd dat het advies ineens van geel naar oranje ging, want als je kijkt hoeveel besmettingen er zijn is het niet zo ernstig. Ik snap niet dat ze niet hebben gekozen voor een regionale lockdown."

Schiphol was volgens hem uitgestorven toen hij daar woensdag landde. "Ik heb m'n koffer gepakt en binnen een kwartier stond ik buiten."