Deze plekken in Dordrecht zijn 'mooi van lelijkheid'

De Grote Kerk en de historische binnenstad zijn de plekken waar toeristen als eerste naartoe gaan in Dordrecht. Maar de stad telt nog meer bijzondere plekjes, die je niet snel tegenkomt in de toeristische boeken. Kunstenares Mignon Nusteling schreef de stadsgids 'De Maaspiraat' en laat lezers Dordrecht op een andere manier kennen.

'Lelijk is ook mooi', is het credo. "We hebben met elkaar bedacht wat mooi is. Dat is kunstmatig en zit in ons hoofd. Waarom geven we die 'lelijke' plekken dan niet nog een kans?", vraagt Mignon zich af.

Een muur vol kauwgom

Ze neemt verslaggever Thijs Blom mee naar de Tolbrugstraat, een steeg bij het Scheffersplein. Vooral bekend als de Kauwgommuur. "Dit is mooi hè", zegt ze terwijl ze kijkt naar duizenden kauwgompjes die mensen op de bakstenen hebben geplakt. "Misschien niet op het eerste gezicht, maar dit is wel mooi in al zijn lelijkheid."

Een plek die een stadsgids in Dordt zou overslaan, want erg florissant ziet het er niet uit. "Maar daarom is het niet meteen iets wat je niet moet belichten", zegt Mignon. "Ik als kunstenaar zie dit als een soort participatieproject van de hele Dordtse bevolking. En daarom vind ik het juist zo bijzonder om te laten zien."

Volgens de kunstenares zegt de muur veel over de Dordtse bevolking. De gemeente heeft namelijk talloze keren geprobeerd de muur schoon te maken. "Er zijn ook een keer platen in de stad geplaatst waar mensen kauwgom op konden drukken. Dat is met veel geweld vernield en verwijderd. Het zit op een of andere manier in het dna van de Dordtenaar om niet tegen verandering te kunnen, zelfs niet als het om zoiets goors gaat als een kauwgommuur. Dat vind ik dus wel een onderdeel van de toeristische ervaring."

Legende over de gebroeders De Witt

De volgende plek waar Mignon verslaggever Thijs mee naartoe neemt, is een wat meer toeristische plek. "Op het eerste oog denk je dat je dat al duizenden keren hebt gezien, maar er gaat een legende rond...", zegt ze mysterieus.

Ze heeft het over het standbeeld van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, bij de Visbrug in de historische binnenstad. "De beroemdste zonen van Dordrecht", zegt Thijs. "De ene staat, de ander zit", legt Mignon uit. "Nu gaat het verhaal rond dat zij om middernacht omwisselen van plek. Dat zie je niet, want ze lijken op elkaar. Dat verschil zie je niet."

Hoewel Mignon een volwassen vrouw is en echt wel snapt dat dit van brons gemaakt is, keek ze voorheen toen ze om de hoek van het beeld woonde rond middernacht altijd stiekem uit het raam of het zou gebeuren. "Die legende komt toch ergens vandaan...".

Ze wil iedere toerist, Dordtenaar, Rotterdammer of iemand die niet uit de buurt komt willen uitdagen om rond 00:00 uur bij het beeld te kijken. "Want dan gebeuren er rare dingen in Dordrecht", lacht ze.