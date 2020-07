Bianca sprong in de sloot om een baby uit een kinderwagen te redden

Ze loopt het stukje elke dag, langs het water aan het Borstelgras. Maandag ook, maar de dag van Bianca Bal uit Spijkenisse verliep heel anders. Een stukje verderop was een kinderwagen in de sloot terecht gekomen, met een baby van twee maanden oud erin. Bianca aarzelde geen moment en sprong te hulp.

"Ik kwam met mijn zoontje aangelopen toen we een vrouw om hulp hoorden roepen, maar we zagen niets. Het water ligt op die plek wat lager en het gras is er hoog. Wat dichterbij zagen we een jongetje van drie hulpeloos in het gras om zich heen staan kijken. Toen zijn we wat sneller gaan lopen."



Aangekomen zag Bianca wat er aan de hand was. Een kinderwagen lag half in het water, de moeder stond er in het water bij en probeerde de wagen weer op het droge te krijgen. Dat kreeg ze niet voor elkaar.

'Waar is de baby?'

"Ik kon maar aan één ding denken: rennen en die kinderwagen eruit trekken. Een andere dame kwam ook aangerend. Ik heb de wagen uit de sloot getrokken met alle kracht die ik had. Toen dacht ik ineens: waar is de baby? De wagen leek leeg. Toen we goed keken zagen we een bundeltje liggen, daarin zat de baby, helemaal onder water."

Ook al voelde het op dat moment niet zo, het ging allemaal supersnel, vertelt Bianca. "Je gaat in de overlevingsmodus. Toen we het baby'tje uit de wagen haalden en het dekentje eraf trokken, begon het al snel te huilen. Dat is een goed teken." De hulpdiensten werden gebeld door de andere vrouw, die gaven verdere aanwijzingen wat te doen.

Moeder kon er niks aan doen

Bianca heeft zelf niet gezien hoe de kinderwagen in het water terecht kwam, maar heeft wel contact gehad met de moeder. "Zij wilde juist haar jongste zoontje waarschuwen niet te dicht langs de waterkant te lopen. De kant naar het water loopt hartstikke schuin."

Ze verwijt de moeder van de baby helemaal niets, wil ze benadrukken. "Het had de beste kunnen overkomen. De moeder is gelijk zelf gaan handelen en is het water ingesprongen. Ze kon er niks aan doen."

Kritiek op de moeder door mensen op bijvoorbeeld Facebook, vind Bianca vreselijk. "Ik heb me echt in moeten houden. Die andere vrouw heeft wel een reactie geplaatst, maar ik begin er maar niet aan."

De moeder was na het ongeluk doorweekt. Bianca zelf hoefde alleen haar been in het water te zetten. "Ik was daarna wel helemaal nat toen ik die baby uit de kinderwagen haalde." Een buurtbewoner kwam met handdoeken.

Bloemetje

Bianca loopt elke dag langs de plek van het ongeluk. "Je ziet het hoge gras daar nog in het water liggen, dan word je er wel weer even aan herinnerd. Vanmorgen kwam ik de moeder met haar kindje tegen in de supermarkt. Het was heel fijn om te zien dat het goed met de baby gaat."

Woensdag stond de politie bij Bianca op de stoep. Met een bloemetje. "Ze hadden gebeld langs te komen, ik dacht om nog eens mijn verhaal te doen of te vragen of ik behoefte had aan slachtofferhulp. Ik heb die andere vrouw toegevoegd op Facebook, met haar kan ik erover praten."