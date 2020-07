Maximale werkstraf voor man die fietser doodreed in Rotterdam-Zuid

De rechter heeft een werkstraf van 240 uur opgelegd voor een fataal ongeluk op de Brede Hilledijk in Rotterdam. Daar werd in oktober 2018 23-jarige Leroy doodgereden.

Volgens de rechter staat vast dat de bestuurder 73 kilometer per uur heeft gereden, waar 50 was toegestaan. Naast een taakstraf uitvoeren, moet hij ook zijn rijbewijs voor een half jaar inleveren.

Volgens justitie had hij onderweg ook op zijn telefoon gekeken, maar de rechter ziet daar geen bewijs voor. De straf is conform de eis van de officier van justitie. Het is het maximaal aantal uren werkstraf dat kan worden opgelegd.

Het 23-jarige slachtoffer op de fiets reed in het donker zonder licht en had geen voorrang. Hij was kok in Hotel New York.